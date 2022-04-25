Посадите картофель в пластиковые ящики и будете удивлены результату. Инструкция

Предлагаем вам поэкспериментировать с посадкой картофеля в пластиковые ящики. Для начала можно так посадить 3-5 ящиков, чтобы оценить результат в конце года.

Следуйте инструкции из нашего материала Styler и будете удивлены результату.

Возьмите несколько глубоких пластиковых ящиков и выстелите их внутри мешковиной. Сверху насыпьте питательный и рыхлый грунт, добавьте перегной или куриный помет, пролейте водой.

Чтобы улучшить результат, клубни следует высадить отдельно в питательный рыхлый грунт для рассады. Чтобы у картофеля получилось как можно больше побегов, проведите кербовку - сделайте насечки ножом возле ростков и по центру картофеля.

Для проращивания рассады картофеля вам понадобится около трех недель - картофель даст молоденькие побеги.

Осторожно перенесите клубни в ящик - по одной в каждый ящик. Сверху накройте соломой, обильно полейте и ждите. Дополнительно подкармливать картофель не надо.

Примерно через 3 месяца с момента пересадки в ящики можно собирать урожай. Дайте картофелю немного подсушиться на воздухе и отправляйте на хранение в погреб.

Впрочем можно выкопать и раньше, полакомившись молодой картошкой.