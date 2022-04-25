Посадіть картоплю в пластикові ящики і будете здивовані результату. Інструкція
Пропонуємо вам поекспериментувати з посадкою картоплі в пластикові ящики. Для початку можна так посадити 3-5 ящиків, аби оцінити результат в кінці року.
Слідуйте інструкції з нашого матеріалу Styler і будете здивовані результату.
Візьміть кілька глибоких пластикових ящиків і вистеліть їх всередині мішковиною. Зверху насипте живильний і пухкий ґрунт, додайте перегній або курячий послід, пролийте водою.
Аби покращити результат, бульби слід висадити окремо в живильний пухкий ґрунт для розсади. Щоб у картоплі вийшло якомога більше пагонів, проведіть кербовку - зробіть насічки ножем біля паростків і по центру картоплі.
Для пророщування розсади картоплі вам знадобиться близько трьох тижнів - картопля дасть молоденькі пагони.
Обережно перенесіть бульби в ящик - по одній в кожен ящик. Зверху накрийте соломою, рясно полийте і чекайте. Додатково підгодовувати картоплю не треба.
Приблизно через 3 місяці з моменту пересадки в ящики можна збирати урожай. Дайте картоплі трохи підсушитися на повітрі й відправляйте на зберігання в льох.
Втім можна викопати й раніше, поласувавши молодою картоплею.
Раніше ми писали про помилки при посадці картоплі, які залишать вас без урожаю.