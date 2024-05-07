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Посадіть прості 7 овочів на огороді та будете економити на продуктах

Вівторок 07 травня 2024 15:19
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Посадіть прості 7 овочів на огороді та будете економити на продуктах Фото: Які овочі краще посадити на городі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Експерти назвали сім найпростіших овочів для вирощування, які також можуть значно скоротити вартість ваших походів до магазину.

Про це розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Які овочі зможе посадити навіть новачок

Щоб допомогти вам почати вирощувати власні овочі, експерти поділилися вісьмома найпростішими варіантами вирощування у власному саду.

Зелена цибуля

Цей універсальний овоч підходить для багатьох різних рецептів, і його також легко виростити у власному саду.

Її легко виростити з насіння, але якщо ви шукаєте варіант, який ще менш потребує догляду, ви можете купити цибулю-сіянку в садовому центрі.

Просто посадіть її на сонячному місці навесні в добре дренований ґрунт. Влітку ви вже зможете зібрати врожай.

Ріпчаста цибуля

Швидкий і простий овоч вирощуванні. Ріпчаста цибуля є ще одним ідеальним варіантом для тих, хто починає садівництво або тих, хто шукає простий варіант.

Картопля

Картоплю не тільки легко вирощувати, але й зазвичай ви отримуєте з неї щедрий урожай. Просто посадіть насіння картоплі, покрийте їх якісним компостом і знову накрийте, коли почне з’являтися листя.

Залежно від сорту, ви зазвичай садите картоплю в березні або квітні, а збираєте її з червня по липень для ранньої картоплі або з серпня по жовтень для основної культури.

Морква

Якщо у вас правильний ґрунт, моркву легко виростити. Вона віддає перевагу м’якому, пухкому та піщаному ґрунту. Овоч зазвичай висівають з березня по червень, і вона буде готова до збору приблизно через 15 тижнів.

Горох

Ідеально підходить для українського саду, горох процвітає в більш прохолодному, вологому кліматі. Однак, якщо ви хочете, щоб горох був готовий до літа, його потрібно садити в період з березня по квітень.

Кабачок

Кабачки відомі тим, що їх легко садити, а вони принесуть вам великий врожай.

Садіть кабачки наприкінці травня, щоб отримати найкращі результати, і не забувайте продовжувати збирати їх, коли виростуть до розміру (приблизно 10 см завдовжки), інакше вони стануть гігантами.

Редис

Як і ріпчаста цибуля, редис росте швидко й легко, і його часто можна збирати вже через три тижні після посіву.

Він також добре ростуть поруч з морквою. Цей хрусткий овоч для салату також має тривалий період посіву та збору врожаю.

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Нещодавно ми писали про те, як часто потрібно поливати город.

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