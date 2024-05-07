Посадите 7 простых овощей на огороде и будете экономить на продуктах

Эксперты назвали семь простейших овощей для выращивания, которые могут значительно сократить стоимость ваших походов в магазин.

Об этом расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какие овощи сможет посадить даже новичок

Чтобы помочь вам начать выращивать собственные овощи, эксперты поделились восемью простейшими вариантами выращивания в собственном саду.

зеленый лук

Этот универсальный овощ подходит для многих разных рецептов, и его также легко вырастить в собственном саду.

Ее легко вырастить из семян, но если вы ищете вариант, который еще менее нуждается в уходе, вы можете купить лук-севок в садовом центре.

Просто посадите ее на солнечном месте весной в хорошо дренированную почву. Летом вы сможете собрать урожай.

Репчатый лук

Быстрый и простой овощ выращивании. Репчатый лук является еще одним идеальным вариантом для тех, кто начинает садоводство или ищущих простой вариант.

Картофель

Картофель не только легко выращивать, но и обычно вы получаете из него щедрый урожай. Просто посадите семена картофеля, покройте их качественным компостом и снова накройте, когда начнут появляться листья.

В зависимости от сорта, вы обычно сажаете картофель в марте или апреле, а собираете его с июня по июль для раннего картофеля или с августа по октябрь для основной культуры.

Морковь

Если у вас правильная почва, морковь легко вырастить. Она предпочитает мягкую, рыхлую и песчаную почву. Овощ обычно высевают с марта по июнь, и он будет готов к сбору примерно через 15 недель.

Горох

Идеально подходит для украинского сада, горох процветает в более прохладном, влажном климате. Однако, если вы хотите, чтобы горох был готов к лету, его нужно сажать в период с марта по апрель.

Кабачок

Кабачки известны тем, что их легко сажать, а они принесут вам большой урожай.

Сажайте кабачки в конце мая, чтобы получить лучшие результаты, и не забывайте продолжать собирать их, когда вырастут до размера (примерно 10 см длиной), иначе они станут гигантами.

Редис

Как и репчатый лук, редис растет быстро и легко, и его часто можно собирать уже через три недели после посева.

Он также хорошо растут рядом с морковью. Этот хрустящий овощ для салата также имеет длительный период посева и сбора урожая.