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Як позбутися попелиці на рослинах: дієвий народний засіб

Понеділок 06 травня 2024 08:43
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Як позбутися попелиці на рослинах: дієвий народний засіб Як позбутися попелиці на рослинах (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Попелиця, тобто тля - це маленькі зелені (чорні, оранжеві, сірі) комашки, що висмоктують сік з м'яких частин рослини, найчастіше із молодих відростків та бутонів квітки.

Як від неї позбутися - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі використані дані з сайтів Вікіпедія, Рівне1.

Що треба знати про попелицю?

Листова попелиця швидко послабляє молоді рослини, висмоктуючи їх клітинний сік і виділяючи отруту, яка призводить до скручування, деформації та відмирання листя. Це спричиняє зупинку росту пагонів і викривлення верхівок. Виділення попелиці, хоч і солодкі, забруднюють листя та порушують нормальне функціонування рослин.

Крім того, слина попелиці може передавати рослинам шкідливі віруси, що може значно пошкодити їх, особливо в садах або професійних розаріях. При надмірному збільшенні колоній попелиці листя та молоді пагони висихають і гинуть. Найбільше попелиця шкодить молодим саджанцям плодових дерев.

Боротьба з попелицею надзвичайно складна через її швидке та безупинне розмноження. Тому важливо вчасно вживати заходи для її контролю, щоб уникнути збитків у врожаї.

Як позбутися попелиці

Кожен дачник може приготувати часникове масло, яке виявляється дуже ефективним. Цей пряний овоч містить сірку, яка виступає як протигрибковий та антибактеріальний засіб, а також є отрутою для багатьох шкідників, включаючи попелицю.

Необхідні інгредієнти:

  • 3-4 зубчики часнику;
  • 2 чайні ложки рослинної олії;
  • 1 чайна ложка миючого засобу для посуду;
  • 0,5 літра води кімнатної температури;
  • Марля або дрібне сито.

Як зробити:

Зубчики часнику подрібнюють і змішують з рослинною олією. Інгредієнти ретельно перемішують і залишають настоятися протягом доби.

Потім отриману масу проціджують і розводять з водою. Отриману суміш залишають настоюватися протягом 3-4 днів.

Перед використанням розводять у літрі води і додають миючий засіб для посуду.

Спосіб застосування:

Часникове масло використовують для обприскування всіх чагарників і дерев, на яких помічена попелиця. Особливу увагу приділяють нижній стороні листових пластин.

Рослини-союзники

Рослини-союзники виявляються надзвичайно корисними у боротьбі з попелицею. Завдяки фітонцидам, що випускаються у вигляді летючих ароматичних речовин, вони відлякують цих шкідників.

Такі трави, як чорнобривці, коріандр, цибуля, часник, м'ята, фенхель, гірчиця, базилік, ромашка далматська, піретрум та лаванда, мають виразний аромат і допомагають утримувати попелицю подалі.

Рекомендується висаджувати ці рослини поблизу культур, які потребують захисту, наприклад, по краях грядок, у проміжках між рядками або у вигляді невеликих груп.

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