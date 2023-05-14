Посадіть ці овочі протягом двох тижнів, щоб отримати відмінний урожай

Що потрібно посадити у грядки у травні

Багато в чому польові та дачні роботи залежать від температури повітря та кількості дощів. За холодної та затяжної весни варто всі роботи на грядках перенести на другу половину травня.

Якщо грунт ще недостатньо прогрівся і просох, то чекати хорошого врожаю не варто. Тим більше, що невеликі нічні морози можуть просто вбити розсаду.

У травні можна садити білокачанну капусту - насипте в підготовлені борозенки по 6-7 штук на лунку на 1,5-2 см. Полийте і замульчуйте грунт. Після появи першого листя, проредіть посіви, щоб у гнізді залишилося по 2 рослини.

А потім – залиште в лунці найсильніші рослини. Капуста любить воду, тому не забувайте підтримувати 70% вологості ґрунту – це обіцяє щедрий урожай.

З середини травня ви відкритий ґрунт висаджують листовий та качані салати, петрушку, кріп. Насіння петрушки та кропу потрібно потримати у воді близько трьох днів, а потім сіяти з землі по 10 штук в лунку - кожні 10 см.

Як з'являться сходи – поливайте і видаляйте бур'яни. При необхідності – проредіть.

Посадіть у другій половині травня цибулю. Перед посадкою замочіть цибулинки на 12-15 годин у теплій воді. Коли температура повітря на вулиці встановиться +10 +15 градусів, пересадіть цибулю у вологий і пухкий ґрунт, вдавлюючи сіянку в борозенки на глибину 3-4 см. Відстань - 8-10 см.

Моркву, яка вам потрібна для тривалого зберігання на зиму, висаджувати потрібно в другій половині травня. Раніше – лише ранні сорти, які підуть у їжу вже влітку. Грунт для моркви повинен бути пухким, із вмістом піску, інакше коренеплоди будуть кривими та дрібними.

Вибирайте те місце, де торік росли огірки, помідори, цибуля чи картопля. А там, де росла петрушка чи морква того року – не садіть.

Насіння моркви потрібно підготувати, замочити та загартувати. Потім посіяти у борозенки на глибину 2 см – на відстані 1,5 см. Потім присипте землею, розрівняйте. Намагайтеся поливати часто і рясно, а потім кількість води можна поступово зменшувати.

Не забудьте у другій половині травня посадити буряк – вибирайте світлу ділянку з пухким ґрунтом та добривами. Дочекайтеся, поки земля прогріється до +10 градусів, насіння попередньо замочіть у теплій воді, а потім посійте їх рядами - на відстані 5-10 см. Після посіву ґрунт ущільніть і чекайте на сходи через тиждень.

Для смачного салату влітку посадіть у травні редис. Йому потрібні сонячні та захищені від вітру ділянки з легким ґрунтом. Сухе насіння сіють на відстані 3-5 см один від одного, присипають торфом і ущільнюють. Якщо повітря тепле, то чекайте на сходи вже через тиждень.

Ріпу можна висаджувати у травні, вона невибаглива. Але весняна ріпа підходить лише для їжі, а не для зберігання. Насіння опускають у землю на глибину 1-2 см, засинають, утрамбовують, поливають і мульчують. Через 2 тижні потрібно прорідити посіви, залишивши сходи з відривом 10-12 див.

Коли температура повітря досягне +8+12 градусів, потрібно посадити ярий часник. Перед його посадкою полийте грядки розчином солі (3 ст. ложки на відро води), а потім посадіть зубчики часнику донцем донизу, на глибину 1-2 см та відстанню 8-10 см.

Ще в травні можна висадити у відкритий грунт під плівку розсаду кабачків, патисонів та гарбуза. Якщо погода тепла – розсаду томатів та огірків.