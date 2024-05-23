Посадіть ці квіти біля помідорів, щоб збирати урожай до самих заморозків

Для багатьох, хто має навіть невеликий город, помідори є найважливішою овочевою культурою. Виявляється, одна з речей, яку ви можна зробити, щоб допомогти томатам рости здоровими і сильними - це посадити їх разом з певними рослинами.

Про те, які квіти - найкращі сусіди для помідорів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Park Seed .

Яка користь від квітів поруч з помідорами

Існує кілька причин для посадки певних квітів поруч з помідорами, а саме:

приваблюють комах-запилювачів - наприклад бджіл;

можуть забезпечити ґрунт поживними речовинами;

відлякують комах-шкідників запахом;

привертають увагу шкідників до себе, через сильніший, аніж у помідорів, запах.

Які квіти садити біля помідорів

Чорнобривці

Ці квіти вирощували разом з помідорами протягом багатьох років, оскільки вірили, що чорнобривці відлякують шкідливих комах.

Чорнобривці (фото: Freepik)

Нещодавні дослідження підтвердили, що це не забобон, а дієвий спосіб. Чорнобривці особливо добре справляються з білокрилкою.

Соняшники

Ці рослини чудово підходять для залучення комах-запилювачів. Бджоли з'являться у вашому саду заради соняшників, а потім принесуть користь помідорам та іншим овочам.

Соняшники (фото: Freepik)

Красолі

Ці барвисті, легкі у вирощуванні квіти мають репутацію таких, що відлякують попелицю та інших шкідників від ваших помідорів.

Красолі (фото: Wikipedia)

Красолі, яких іноді називають настурціями, також приваблюють своїми квітами комах-запилювачів.

Цинії

Цинії додають саду яскравих кольорів і приваблюють комах-запилювачів. Оскільки цинії мають дуже міцні стебла, метелики також полюбляють сідати на ці квіти.

Цинії (фото: Wikipedia)

Календула

Ця рослина, яку іноді називають нагідками, приваблює комах своїми схожими на маргаритки квітами помаранчевих і жовтих відтінків.

Календула (фото: Wikipedia)

Багато садівників також вважають, що календула відлякує комах-шкідників, приваблюючи саме комах-запилювачів.

Огірочник

Це рослина з м'яким огірковим ароматом має тендітні фіолетові квіти різних відтінків. Багато садівників вважають, що огірочник відлякує томатного рогохвоста, коли квітку вирощують між рослинами томатів.

Огірочник (фото: Wikipedia)

Алісум

Ця рослина буде вкрита білими квітами, які стануть джерелом їжі для паразитичних ос - які допомагають в боротьбі з попелицею.

Алісум (фото: Freepik)

Алісум росте у вигляді чагарнику, що вкриває землю і забезпечує захист ґрунту від випаровування води.

Чебрець

Це чудовий вибір супутньої рослини для томатів, якщо на городі є проблема з жовтим смугастим черв'яком. Висаджування чебрецю на грядці з томатами та навколо неї призводить до зменшення відкладання яєць черв'яками.

Чебрець (фото: Wikipedia)

Чебрець також вкриває землю килимом, допомагаючи утримувати вологу. Однак пам'ятайте, що ця рослина - багаторічна, і якщо ви щороку пересаджуєте помідори, вам також доведеться викопувати і пересаджувати чебрець.

Крім цих квітів, чудовими сусідами для помідорів також стануть такі рослини як базилік, кріп, часник, кінза та орегано.