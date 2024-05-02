Де краще не садити картоплю, щоб не залишитися без урожаю: топ найгірших місць

Хоча картопля здається невибагливою рослиною, насправді її не варто вирощувати в певних місцях. Адже це призведе до хвороб картоплин або дрібного врожаю.

Про те, де краще не саджати картоплю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

На що звернути увагу при висадці картоплі

Перед висадкою картоплі слід ретельно обрати ділянку - важливо звернути увагу на кислотність ґрунту, зокрема, обирати низькозасолені з кислотністю від 5,5 до 7,0.

Найкращий тип ґрунту - структурований з вмістом дренажу, проте росте картопля й на суглинках і піщаних. До того ж важливо звернути увагу на "сусідів" картоплі - не з усіма вона росте добре через спільні хвороби.

Де не висаджувати картоплю

Ґрунти з низькою кислотністю

В такій землі картопля може зазнавати токсичного впливу іонів різних металів, зокрема алюмінію, і не отримувати достатню кількість фосфору і інших поживних речовин.

Хоча такий ґрунт можна покращити добривами, за можливістю, таких ділянок краще уникати.

Ґрунти з кислотністю від 7,5

Попри те, що картопля може рости і в ґрунті з рівнем кислотності до 8,5, при рівні від 7,5 картопля починає втрачати поживні елементи, навіть якщо їх достатньо в землі.

До того ж в такому випадку картопля стає більш вразлива і схильна до заражень паршею звичайною.

Постійне коливання рівня вологості

Зміна вологості ґрунту від 10% небезпечна для картоплин і іноді може бути критичною. Якщо рівень вологи нестабільний - картопля росте нерівномірно, може деформуватися, можуть з'являтися тріщини, що спричинює гниття.

А надлишок вологи призводить до розщеплення картоплі та певних хвороб.

На тому ж місці, де й раніше

Вирощування картоплі понад 2 роки на одному й тому ж місці без зміни овочевої культури призводить до збідніння ґрунту.

Внаслідок зменшення родючості картопля стає меншого розміру й легше піддається хворобам (чорна ніжка і парша), зростає ймовірність ураження колорадським жуком.

Для зміни овочевої культури, після картоплі рекомендують садити цибулю, часник, редьку або зелень.

Біля томату і деяких інших овочів

Картоплю не варто садити на тих ділянках, де вирощувалися помідори, перець, баклажани і тютюн, або поруч з цими рослинами - вони страждають від однакових хвороб, тож ризик інфікування значно зростає.

Після квасолі і ще деяких рослин

Не рекомендують садити картоплю на ділянках, де раніше вирощувалися квасоля, сочевиця і горох. Ці рослини забирають з ґрунту багато поживних речовин, тож врожай картоплі може бути значно гіршим.