Посадите эти цветы возле помидоров, чтобы собирать урожай до самых заморозков

Для многих, имеющих даже небольшой огород, помидоры являются важнейшей овощной культурой. Оказывается, одна из вещей, которую вы можно сделать, чтобы помочь томатам расти здоровыми и сильными - это посадить их вместе с определенными растениями.

О том, какие цветы - лучшие соседи для помидоров, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Park Seed .

Какая польза от цветов рядом с помидорами

Существует несколько причин для посадки определенных цветов рядом с помидорами, а именно:

привлекают насекомых-опылителей - например пчел;

могут обеспечить почву питательными веществами;

отпугивают насекомых-вредителей запахом;

привлекают внимание вредителей к себе, из-за более сильного, чем у помидоров, запаха.

Какие цветы сажать возле помидоров

Бархатцы

Эти цветы выращивали вместе с помидорами на протяжении многих лет, поскольку верили, что бархатцы отпугивают вредных насекомых.

Бархатцы (фото: Freepik)

Недавние исследования подтвердили, что это не суеверие, а действенный способ. Бархатцы особенно хорошо справляются с белокрылкой.

Подсолнечники

Эти растения отлично подходят для привлечения насекомых-опылителей. Пчелы появятся в вашем саду ради подсолнечников, а затем принесут пользу помидорам и другим овощам.

Подсолнухи (фото: Freepik)

Наструрции

Эти красочные, легкие в выращивании цветы имеют репутацию отпугивающих тлю и других вредителей от ваших помидоров.

Настурции (фото: Wikipedia)

Настурции также привлекают своими цветами насекомых-опылителей.

Цинии

Цинии придают саду яркие цвета и привлекают насекомых-опылителей. Поскольку цинии имеют очень крепкие стебли, бабочки также любят садиться на эти цветы.

Цинии (фото: Wikipedia)

Календула

Это растение, которое иногда называют ноготками, привлекает насекомых своими похожими на маргаритки цветами оранжевых и желтых оттенков.

Календула (фото: Wikipedia)

Многие садоводы также считают, что календула отпугивает насекомых-вредителей, привлекая именно насекомых-опылителей.

Огуречник

Это растение с мягким огуречным ароматом имеет хрупкие фиолетовые цветки разных оттенков. Многие садоводы считают, что огуречник отпугивает томатного рогохвоста, когда цветок выращивают между растениями томатов.

Огуречник (фото: Wikipedia)

Алиссум

Это растение будет покрыто белыми цветами, которые станут источником пищи для ос - которые помогают в борьбе с тлей.

Алиссум (фото: Freepik)

Алиссум растет в виде кустарника, покрывающего землю и обеспечивающего защиту почвы от испарения воды.

Тимьян

Это отличный выбор сопутствующего растения для томатов, если на огороде есть проблема с желтым полосатым червем. Высадка тимьяна на грядке с томатами и вокруг нее приводит к уменьшению откладывания яиц червями.

Тимьян (фото: Wikipedia)

Тимьян также покрывает землю ковром, помогая удерживать влагу. Однако помните, что это растение - многолетнее, и если вы ежегодно пересаживаете помидоры, вам также придется выкапывать и пересаживать тимьян.

Кроме этих цветов, прекрасными соседями для помидоров также станут такие растения как базилик, укроп, чеснок, кинза и орегано.