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6 рослин, які ніколи не можна садити поруч із помідорами

Понеділок 20 травня 2024 12:15
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6 рослин, які ніколи не можна садити поруч із помідорами Які рослини не можна садити біля помідорів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Попри те, що помідори є основним продуктом літнього саду, варто знати, які рослини не можна садити поруч з ними. Це для того, щоб рослини не обмінювалися хворобами та не пригнічували одна одну

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.

Капуста

Садівниця Керрі Спунмор розповіла, капуста може конкурувати з помідорами за життєво важливі поживні речовини в ґрунті, таким чином позбавляючи помідори ідеального середовища для вирощування.

Крім того, капуста також має широке зростання, яке може витіснити рослини помідорів.

Квасоля

Не варто садити квасолі біля помідорів - вони можуть активно рости і в кінці занадто сильно затіняти помідори. Існує ризик конкуренції за сонячне світло, воду та поживні речовини, особливо якщо квасоля росте інтенсивно та надмірно затінює рослини.

Кріп

Зелень часто є ідеальними рослинами-компаньйонами для томатів, але кріп є винятком. Зрілі рослини кропу можуть завдати шкоди рослинам помідорів, забираючи поживні речовини з ґрунту та пригнічуючи ріст коренів томатів.

Кукурудза

Кукурудза належить до групи овочів, які не слід висаджувати поруч з помідорами. Все тому, що вони виростають високі та можуть затінювати помідори та гальмувати їх ріст.

Броколі

Для росту броколі потрібен ґрунт із великою кількістю поживних речовин. З цієї причини броколі не слід висаджувати поруч з помідорами, щоб забезпечити їх поживними речовинами, необхідними для росту.

Баклажани

Баклажани будуть конкурувати з помідорами за поживні речовини. Також баклажани можуть поширювати фітофтороз та грибкове захворювання.

Якщо помідори будуть піддані фітофторозу, то з'явиться гниття плодів і зморщене листя на рослинах.

Що можна посадити поруч із помідорами

До таких культур належать:

  • спаржа, щавель
  • чебрець, шавлія, м'ята
  • цибулю і часник
  • моркву і редис
  • дині, гарбузи, кавуни

Раніше ми повідомляли, чим підживити розсаду помідорів, щоб збирати відрами овочі.

Також ми писали, в якому вигляді помідори найкорисніші для організму.

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Огород Сад і огород Помідори
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