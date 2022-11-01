Посадіть моркву під зиму, щоб отримати ранній багатий врожай

Правильно виберіть сорт

Не всі сорти моркви підходять для посіву під зиму, особливо, якщо йдеться про сорти, які швидко проростають.

При покупці насіння уважно прочитайте інформацію на упаковці. Там має бути прописано, чи можливе вирощування під зиму.

Найкращі сорти для озимої моркви: Вітамінна, Курода, Нантська 4. Важливо враховувати і те, що втрати при озимому посіві будуть вищими. Тобто закладіть на 10%, а для гібридів на 20-25% більше насіння.

Коли сіяти

Підзимий посів моркви важливо проводити в правильні терміни. Це необхідно робити, коли температура повітря регулярно тримається на +5 градусах або опускається нижче. В цей час земля якраз починає тверднути.

Тобто посів можна здійснювати приблизно з кінця жовтня по листопад. Стежте за прогнозом погоди, і, якщо синоптики кажуть про настання ще одного "бабиного літа", відкладіть посів. Важливо, щоб морква не проросла восени.

Як підготувати грядку

Сіяти моркву необхідно в безвітряному і добре освітленому рівному місці. Грядку рекомендується розташовувати на невеликій височині, щоб сніг з неї зійшов в першу чергу.

Заздалегідь, поки земля ще не затверділа, підготуйте місце майбутнього посіву. Після перекопки грядки потрібно боронувати, приготувати борозни для посіву, на відстані 18-20 см, і накрити непромокальним матеріалом, щоб до часу посадки вони не проросли бур’яни, і їх не розмило дощем.

Приготуйте завчасно суху суміш для закладення насіння. Сіяти будемо, коли земля вже холодна, береться в грудки і нею складно прикрити насіння.

Тому поки тепло, приготуйте суміш із землі і торфу в рівних частинах, переберіть її руками, щоб не було грудочок і просушіть на сонці. Зберіть у відра або мішки і залиште в сухому приміщенні.

Ґрунт має бути родючим і пухким, кислотність нейтральною або слабокислою. Сіяти моркву краще після таких культур, як рання картопля, гарбуз, інші баштанні, рання капуста, огірки, часник, цибуля.

Посіяна під зиму морква дасть врожай на 20-30 днів раніше.