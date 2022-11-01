Посадите морковь под зиму, чтобы получить ранний щедрый урожай

Правильно выберите сорт

Не все сорта моркови подходят для посева под зиму, особенно, если речь идет о быстро прорастающих сортах.

При покупке семян внимательно прочтите информацию на упаковке. Там должно быть прописано, возможно ли выращивание под зиму.

Лучшие сорта для озимой моркови: Витаминная, Курода, Нантская 4. Важно учитывать и то, что потери при озимом посеве будут выше. То есть заложите на 10%, а для гибридов на 20-25% больше семян.

Когда сеять

Подзимый посев моркови важно производить в правильные сроки. Это необходимо делать, когда температура воздуха регулярно держится на +5 градусах или опускается ниже. В это время земля как раз начинает твердеть.

То есть посев можно производить примерно с конца октября по ноябрь. Следите за прогнозом погоды, и, если синоптики говорят о наступлении еще одного "бабьего лета", отложите посев. Важно, чтобы морковь не проросла осенью.

Как подготовить грядку

Сеять морковь необходимо в безветренном и хорошо освещенном ровном месте. Грядку рекомендуется располагать на небольшой возвышенности, чтобы снег с нее сошел в первую очередь.

Заблаговременно, пока земля еще не затвердела, подготовьте место будущего посева. После перекопки грядки нужно бороновать, приготовить борозды для посева, на расстоянии 18-20 см, и накрыть непромокаемым материалом, чтобы ко времени посадки они не проросли сорняки, и их не размыло дождем.

Приготовьте заранее сухую смесь для заделки семян. Сеять будем, когда земля уже холодная, берется в комки и ею сложно прикрыть семена.

Поэтому пока тепло, приготовьте смесь из земли и торфа в равных частях, переберите ее руками, чтобы не было комочков и просушите на солнце. Соберите в ведра или мешки и оставьте в сухом помещении.

Почва должна быть плодородной и рыхлой, кислотность нейтральной или слабокислой. Сеять морковь лучше после таких культур, как ранний картофель, тыква, другие бахчевые, ранняя капуста, огурцы, чеснок, лук.

Посеянная под зиму морковь даст урожай на 20-30 дней раньше.