Порвало, спасибо! Притула жестко потроллил Молочного за "толпы фашистов" в Киеве

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула прокомментировал пост комика Андрея Молочного

Украинский комик и телеведущий Сергей Притула потроллил своего бывшего коллегу по шоу "Файна Юкрайна" Андрея Молочного за его пост о "толпах фашистов" в Киеве, который он написал на своей станице в Instagram.

Притула у себя в Facebook написал рассказ, действие которого происходит в супермаркете с пожилой женщиной, которая является большой поклонницей СССР.

Телеведущий отметил, что данный рассказ он написал по мотивам нашумевшего Instagram-поста, намекая таким образом, на пост Молочного.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали этот троллинг.

Чуть сердце не остановилось, пока читала первые строки, не сразу дошло, что это... Сергей, вам точно надо писать тексты для выпусков новостей;

Немного мало "фашиствующих", но "убер" "Alles" компенсировало все, ну и плюс сознательная немецкая овчарка. Порвало, спасибо!

Завтра на ОРТ в новостях по-вашему очень остроумному сообщению покажут сюжет;

Немедленно экранизировать! Молочного на роль бабушки!

Да, не ожидала от вашего бывшего коллеги такого. Но, вы молодец, с таким чувством юмора ответить и не оскорбить никого. Аплодирую стоя;

Почему-то читал мысли голосом Подервянского...

Это нечто!!! Шедевр навеки! Сергей - непревзойденный!

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Притула резко отреагировал на пост Андрея Молочного о том, что "по Киеву ходят толпы фашистов", и написал стих.