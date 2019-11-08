Порвало, спасибо! Притула жестко потроллил Молочного за "толпы фашистов" в Киеве

Сергей Притула прокомментировал пост комика Андрея Молочного
Украинский комик и телеведущий Сергей Притула потроллил своего бывшего коллегу по шоу "Файна Юкрайна" Андрея Молочного за его пост о "толпах фашистов" в Киеве, который он написал на своей станице в Instagram.
Притула у себя в Facebook написал рассказ, действие которого происходит в супермаркете с пожилой женщиной, которая является большой поклонницей СССР.
Телеведущий отметил, что данный рассказ он написал по мотивам нашумевшего Instagram-поста, намекая таким образом, на пост Молочного.
Скриншот с Facebook
Пользователи сети также прокомментировали этот троллинг.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что Притула резко отреагировал на пост Андрея Молочного о том, что "по Киеву ходят толпы фашистов", и написал стих.