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Порвало, спасибо! Притула жестко потроллил Молочного за "толпы фашистов" в Киеве

STYLERЖизнь    08.11.2019 - 23:17
Порвало, спасибо! Притула жестко потроллил Молочного за "толпы фашистов" в Киеве
Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула прокомментировал пост комика Андрея Молочного

Украинский комик и телеведущий Сергей Притула потроллил своего бывшего коллегу по шоу "Файна Юкрайна" Андрея Молочного за его пост о "толпах фашистов" в Киеве, который он написал на своей станице в Instagram.

Притула у себя в Facebook написал рассказ, действие которого происходит в супермаркете с пожилой женщиной, которая является большой поклонницей СССР.

Телеведущий отметил, что данный рассказ он написал по мотивам нашумевшего Instagram-поста, намекая таким образом, на пост Молочного.

Порвало, спасибо! Притула жестко потроллил Молочного за &quot;толпы фашистов&quot; в Киеве

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали этот троллинг.

  • Чуть сердце не остановилось, пока читала первые строки, не сразу дошло, что это... Сергей, вам точно надо писать тексты для выпусков новостей;
  • Немного мало "фашиствующих", но "убер" "Alles" компенсировало все, ну и плюс сознательная немецкая овчарка. Порвало, спасибо!
  • Завтра на ОРТ в новостях по-вашему очень остроумному сообщению покажут сюжет;
  • Немедленно экранизировать! Молочного на роль бабушки!
  • Да, не ожидала от вашего бывшего коллеги такого. Но, вы молодец, с таким чувством юмора ответить и не оскорбить никого. Аплодирую стоя;
  • Почему-то читал мысли голосом Подервянского...
  • Это нечто!!! Шедевр навеки! Сергей - непревзойденный!

Порвало, спасибо! Притула жестко потроллил Молочного за &quot;толпы фашистов&quot; в Киеве

Порвало, спасибо! Притула жестко потроллил Молочного за &quot;толпы фашистов&quot; в Киеве

Порвало, спасибо! Притула жестко потроллил Молочного за &quot;толпы фашистов&quot; в Киеве

Порвало, спасибо! Притула жестко потроллил Молочного за &quot;толпы фашистов&quot; в Киеве

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Притула резко отреагировал на пост Андрея Молочного о том, что "по Киеву ходят толпы фашистов", и написал стих.

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