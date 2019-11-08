Порвало, спасибі! Притула жорстко потролив Молочного за "натовп фашистів" у Києві

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула прокоментував пост коміка Андрія Молочного

Український комік і телеведучий Сергій Притула потролив свого колишнього колегу по шоу "Файна Юкрайна" Андрія Молочного за його пост про "натовп фашистів" у Києві, який він написав на своїй сторінці в Instagram.

Притула у себе в Facebook написав розповідь, дія якого відбувається в супермаркеті з літньою жінкою, яка є великою прихильницею СРСР.

Телеведучий зазначив, що дану розповідь він написав за мотивами популярного Instagram-посту, натякаючи таким чином, на пост Молочного.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували цей тролінг.

Мало серце не зупинилося, поки читала перші рядки, не відразу дійшло, що це... Сергій, вам точно треба писати тексти для випусків новин;

Трохи мало "фашиствуючих", але "uber" "Alles" компенсувало все, ну і плюс свідома німецька вівчарка. Порвало, спасибі!

Завтра на ОРТ в новинах по-вашому дуже дотепному повідомленню покажуть сюжет;

Негайно екранізувати! Молочного на роль бабусі!

Так, не очікувала від вашого колишнього колеги такого. Але, ви молодець, з таким почуттям гумору відповісти і не образити нікого. Аплодую стоячи;

Чомусь читав думки голосом Подерв'янського...

Це щось!!! Шедевр навіки! Сергій - неперевершений!

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Притула різко відреагував на пост Андрія Молочного про те, що "по Києву ходять натовпи фашистів", і написав вірш.