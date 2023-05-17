ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порушиться травлення та сон: дефіцит цих вітамінів призведе до проблем в організмі

Новость на русском →
Середа 17 травня 2023 20:25
Порушиться травлення та сон: дефіцит цих вітамінів призведе до проблем в організмі Які вітаміни необхідні для організму (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Раціон з недостатнім вмістом вітамінів і мінералів може бути причиною виникнення деяких хвороб. До того ж деякі симптоми повідомляють організм про дефіцит.

Про це повідомила нутриціолог Анастасія Козир в Instagram.

Що варто знати

За її словами, дефіцит 5 вітамінів може призвести до серйозних порушень роботи організму:

  • Магній - неврологічні порушення, порушення травлення і ферментативна дисфункція, судоми і спазми, слабкість та порушення сну;
  • Йод - порушення роботи щитоподібної залози, гормональні порушення, затримка розвитку мозку, порушення роботи імунітету, депресії;
  • Ретинол (вітамін А) - порушення зору та імунітету, гормональні збої;
  • Вітамін В12 - виникнення гастриту, порушення серцево-судинної системи, поява пухлин;
  • Вітамін D - гормональні порушення, захворювання молочної залози, захворювання щитоподібної залози.

Ознаки дефіциту вітамінів

Виразки в роті

Виразки в роті можуть частково бути пов'язані з недостатнім споживанням певних вітамінів або мінералів.

Наприклад, виразки в роті часто виникають через дефіцит заліза або вітамінів групи B.

Поганий зір

Низьке споживання вітаміну А часто пов'язано із захворюванням, відомим як куряча сліпота, при якому у людей знижується здатність бачити при слабкому освітленні або темряві.

Це тому, що вітамін А необхідний для вироблення родопсину, пігменту в сітківці очей, який допомагає вам бачити вночі.

Ламке волосся і нігті

Безліч чинників можуть викликати ламкість волосся і нігтів. Одна з них - брак біотину. Біотин, також відомий як вітамін B7, допомагає організму перетворювати їжу в енергію.

Дефіцит трапляється рідко, але коли він виникає, ламкість, стоншення або розшарування волосся і нігтів є одними з найбільш помітних симптомів.

Раніше лікар називала людей, яким дійсно треба пити мультивітаміни в таблетках.

Також ми писали, коли приймати вітаміни, щоб вони краще засвоювались організмом.

Читайте РБК-Україна в Google News
вітаміни нутриціолог