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Нарушится пищеварение и сон: дефицит этих витаминов приведет к проблемам в организме

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Среда 17 мая 2023 20:25
Нарушится пищеварение и сон: дефицит этих витаминов приведет к проблемам в организме Какие витамины необходимы для организма (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Рацион с недостаточным содержанием витаминов и минералов может являться причиной возникновения некоторых болезней. К тому же, некоторые симптомы сообщают организм об дефиците.

Об этом сообщила нутрициолог Анастасия Козырь в Instagram.

Что следует знать

По ее словам, дефицит 5 витаминов может привести к серьезным нарушениям работы организма:

  • Магний - неврологические нарушения, нарушения пищеварения и ферментативная дисфункция, судороги и спазмы, слабость и нарушение сна;
  • Йод - нарушение работы щитовидной железы, гормональные нарушения, задержка развития мозга, нарушение работы иммунитета, депрессии;
  • Ретинол (витамин А) - нарушение зрения и иммунитета, гормональные сбои;
  • Витамин В12 - возникновение гастрита, нарушение сердечно-сосудистой системы, появление опухолей;
  • Витамин D - гормональные нарушения, заболевания молочной железы, заболевания щитовидной железы.

Признаки дефицита витаминов

Язвы во рту

Язвы во рту могут быть частично связаны с недостаточным потреблением определенных витаминов или минералов.

Например, язвы во рту часто возникают из-за дефицита железа или витаминов группы B.

Плохое зрение

Низкое потребление витамина А часто связано с заболеванием, известным как куриная слепота, при котором у людей снижается способность видеть при слабом освещении или тьме.

Это потому, что витамин А необходим для выработки родопсина, пигмента в сетчатке глаза, который помогает вам видеть ночью.

Ломкие волосы и ногти

Множество факторов могут вызвать ломкость волос и ногтей. Одна из них - нехватка биотина. Биотин, также известный как витамин B7, помогает организму превращать пищу в энергию.

Дефицит случается редко, но когда он возникает, ломкость, утончение или расслоение волос и ногтей являются одними из наиболее заметных симптомов.

Раньше врач называла людей, которым действительно нужно пить мультивитамины в таблетках.

Также мы писали, когда принимать витамины, чтобы они лучше усваивались организмом.

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вітаміни нутриціолог