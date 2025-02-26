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Майбутнє Трубіна в "Бенфіці" поставили під сумнів: що відомо

Середа 26 лютого 2025 17:00
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Майбутнє Трубіна в "Бенфіці" поставили під сумнів: що відомо Фото: Анатолій Трубін (facebook.com/SLBenfica)
Автор: Styler Editor 4

Виступи воротаря "Бенфіки" і збірної України Анатолія Трубіна останнім часом викликають неоднозначні враження у вболівальників португальського клубу та тамтешньої преси. Зокрема, невпевнена гра кіпера "орлів" в поєдинку ЛЧ проти "Монако" занепокоїла відомого португальського журналіста Антоніу Бернардіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бернардіну в ефірі програми Record na Hora.

Експерт акцентує увагу на різких перепадах у грі Трубіна. Як говорить медійник, українець здатний демонструвати "неймовірну гру", але потім припускає "речі, схожі на те, що він зробив у зустрічі з "Монако"" (та гра закінчилася з рахунком 3:3 і побутує думка, що в деяких моментах український воротар міг не допустити взяття його воріт).

Після цього головний тренер "Бенфіки" Бруну Лаже посадив Трубіна "на лавку": у домашній грі проти "Боавішти" 22 лютого ворота "орлів" на замку тримав Самуел Соареш. І він впорався вдало: господарі перемогли з рахунком 3:0.

"Те, що в останній зустрічі грав не Трубін, а Соареш, це явний знак від Лаже не тільки українцю, а і його конкуренту. Ми бачили, як Трубін демонстрував неймовірну гру в деяких матчах, а потім були речі, схожі на ті, що він зробив у зустрічі з "Монако". Для такої кваліфікованої команди, як "Бенфіка", яка перебуває на дуже високому рівні та бореться за трофеї, мати воротаря з таким рівнем нестабільності - це погано та важко", - відзначив журналіст.

Бернардіну провів паралель між Трубіним і колишнім воротарем "Бенфіки" Одіссеасом Влаходімосом, підкресливши, що рівень стабільності останнього був значно вищим.

"Я знаю, що багато хто висловлювався і робив безліч критичних зауважень на адресу Влаходімоса, але правда в тому, що його рівень стабільності не йде в жодне порівняння з тим, що робить Трубін", - резюмував Антоніу.

У свою чергу сам Лаже не бачить підстав не довіряти українцю. Він пояснив рішення лишити Анатолія в запасі тим, що "треба було надати Соарешу ігровий час, а також щоб Трубін мав можливість відпочити".

"Анатолій зіграв цілу серію поєдинків, виконує фантастичну роботу. Тепер йому треба підготуватися до матчу у Кубку Португалії проти "Браги", - цитує тренера офіційний сайт "Бенфіки".

Зазначимо, що Трубін у поточному сезоні 35 разів виходив у основі лісабонського гранду. Сумарно українець пропустив 34 м'ячі, однак в 16 поєдинках йому вдалося відіграти "на нуль".

Крім того, не так давно переможний сейв українця дозволив йому виграти свій перший трофей з "Бенфікою".

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