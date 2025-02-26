Будущее Трубина в "Бенфике" поставили под сомнение: что известно

Выступления вратаря "Бенфики" и сборной Украины Анатолия Трубина в последнее время вызывают неоднозначные впечатления у болельщиков португальского клуба и тамошней прессы. В частности, неуверенная игра кипера "орлов" в поединке ЛЧ против "Монако" обеспокоила известного португальского журналиста Антониу Бернардину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бернардина в эфире программы Record na Hora.

Эксперт акцентирует внимание на резких перепадах в игре Трубина. Как говорит медийщик, украинец способен демонстрировать "невероятную игру", но затем допускает "вещи, похожие на то, что он сделал во встрече с "Монако"" (та игра закончилась со счетом 3:3 и бытует мнение, что в некоторых моментах украинский вратарь мог не допустить взятия его ворот).

После этого главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже посадил Трубина "на скамейку": в домашней игре против "Боавишты" 22 февраля ворота "орлов" на замке держал Самуэл Соареш. И он справился удачно: хозяева победили со счетом 3:0.

"То, что в последней встрече играл не Трубин, а Соареш, это явный знак от Лаже не только украинцу, а и его конкуренту. Мы видели, как Трубин демонстрировал невероятную игру в некоторых матчах, а потом были вещи, похожие на те, что он сделал во встрече с "Монако". Для такой квалифицированной команды, как "Бенфика", которая находится на очень высоком уровне и борется за трофеи, иметь вратаря с таким уровнем нестабильности - это плохо и трудно", - отметил журналист.

Бернардину провел параллель между Трубиным и бывшим вратарем "Бенфики" Одиссеасом Влаходимосом, подчеркнув, что уровень стабильности последнего был значительно выше.

"Я знаю, что многие высказывались и делали множество критических замечаний в адрес Влаходимоса, но правда в том, что его уровень стабильности не идет ни в какое сравнение с тем, что делает Трубин", - резюмировал Антониу.

В свою очередь, сам Лаже не видит оснований не доверять украинцу. Он объяснил решение оставить Анатолия в запасе тем, что "надо было предоставить Соарешу игровое время, а также чтобы Трубин имел возможность отдохнуть".

"Анатолий сыграл целую серию поединков, выполняет фантастическую работу. Теперь ему нужно подготовиться к матчу в Кубке Португалии против "Браги", - цитирует тренера официальный сайт "Бенфики".

Отметим, что Трубин в текущем сезоне 35 раз выходил в основе лиссабонского гранда. Суммарно украинец пропустил 34 мяча, однако в 16 поединках ему удалось отыграть "на ноль".