Трубін оцінив переможний сейв, що приніс йому перший титул з "Бенфікою"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Португалія, Кубок ліги, фінал

"Спортінг" – "Бенфіка" – 1:1, серія пенальті – 6:7

Голи: Дьокереш, 43 (пен) – Шельдруп, 29

У фіналі "Бенфіка" перемогла в столичному дербі принципового суперника – "Спортінг", який є чинним чемпіоном Португалії.

Ігровий час протистояння завершився внічию – 1:1. Причому на полі домінували скандинави. Спочатку норвежець Шельдруп вивів "Бенфіку" вперед. Але згодом швед Дьокереш з пенальті встановив рівновагу.

Переможця визначали в післяматчевій серії 11-метрових ударів. Суперники методично забивали один одному, поки вирішальний сейв не зробив український голкіпер "орлів". Наш співвітчизник відбив удар Трінкана.

"Я зробив те, що мав зробити. Вони забили шість пенальті, мені залишилося відбити лише один, щоб ми виграли, і я це зробив", – скромно оцінив свій внесок у клубний тріумф українець.

Він також виказав впевненість, що цей трофей – лише перший із кількох для "Бенфіки" в поточному сезоні.

"Минулого року ми були не такими хорошими, але зараз відчуваємо себе дуже сильними", – цитує Трубіна A Bola.

Додамо, що "Бенфіка" виграла турнір після 9-річної паузи та восьмий раз в історії . У "Спортінга" залишилося чотири тріумфи.

Українець перейшов до "Бенфіки" з донецького "Шахтаря" влітку 2023 року. З того часу він закріпився в статусі основного голкіпера клубу. Але перший титул у новій команді завоював лише зараз. Раніше Трубін тричі був першим у чемпіонаті України в складі "гірників". Також на батьківщині перемагав у Кубку та Суперкубку.

Фото: Партнері по команді вітають Трубіна (x.com/slbenfica_en)