Трубін з трьома пропущеними вийшов у 1/8 фіналу: результати Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, плей-офф, матчі-відповіді

"Мілан" – "Фейєнорд" – 1:1 (перший матч – 0:1)

Голи: Хіменес, 1 – Карранса, 73

Вилучення: Ернандес (М), 51 - Рід (Ф), 90+7

"Бенфіка" – "Монако" – 3:3 (перший матч – 1:0)

Голи: Актуркоглу, 22, Павлідіс, 76 (пенальті), Кекчю, 84 – Мінаміно, 32, Бен-Сегір, 51, Іленікена, 81

"Аталанта" – "Брюгге" – 1:3 (перший матч – 1:2)

Голи: Лукман, 46 – Тальбі, 3, 27, Жутгла, 45+3

Незабитий пенальті: Лукман (А), 61

Вилучення: Толої (А), 87

"Баварія" – "Селтік" – 1:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Девіс, 90+4 – Кюн, 63

"Мілан" несподівано залишає Лігу чемпіонів, поступившись "Фейєнорду". Тиждень тому італійці в Роттердамі пропустили на 3-й хвилині. Вдома рівновагу за сумою двох матчів вдалося відновити вже на 37-й секунді. Уболівальники "россонері" вірили, що це тільки початок. Насправді ж – це стало початком кінця.

На старті другого тайму господарі залишились у меншості: другу жовту за симуляцію побачив перед собою Ернандес. "Фейєнорд" скористався чисельною перевагою і забив у відповідь. За сумою двох матчів саме нідерландський колектив пройшов далі.

"Бенфіка" та "Монако" видали надрезультативний матч з шістьма голами. На жаль, змушені констатувати, що доволі невдалий поєдинок провів наш Анатолій Трубін. Принаймні два з трьох голів, які опинились у воротах господарів, – на совісті голкіпера. Добре для португальців, що й захист "Монако" був не безгрішним. "Веселий" футбол з результативною нічиєю вивів у 1/8 фіналу віце-чемпіона Португалії.

"Аталанта" сенсаційно проступилася "Брюгге". Нагадаємо, це було протистояння найкращої та найгіршої команд основного етапу, що пробилися в стики. Італійці на думку багатьох мали вирішувати все ще у Бельгії. Проте поступились, як здалося, випадково. Але дома "бергамаскі" програвали вже після першого тайму – 0:3. Один гол відіграли на початку другої половини. Мали чудовий шанс забити вдруге, але Лукман з 11-метрової позначки не зумів переграти голкіпера гостей Міньоле. Цей сейв воротаря став ключовим у матчі – він не дозволив "Аталанті" повернутися в гру.

Сенсацію ледь не створив і "Селтік", який вів у матчі з "Баварією" аж до компенсованих хвилин. Матч явно йшов до овертайму. Але німецький клуб врятував канадець Девіс. Його удар на 90+4 хвилині приніс "Баварії" нічию у матчі та перемогу в протистоянні. Матч був цікавий ще й тим, що суддя не показав у ньому жодної жовтої картки - рідкісний випадок для плей-офф ЛЧ.