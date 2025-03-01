Красунчик-поліцейський Круз Кастільо з серіалу "Санта-Барбара": як живе і виглядає актор

Він підкорив серця мільйонів глядачок своєю харизмою, мужністю та пристрасною історією кохання з Іден Кепвелл у 2137-серійній мильній опері "Санта Барбара". Красунчик-поліцейський Круз Кастільо із культового серіалу був одним із найяскравіших персонажів 80-х і 90-х.

Але як живе актор Ей Мартінес, який зіграв цю роль, і як він виглядає сьогодні? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Круз Кастільо - один із головних персонажів культового американського серіалу "Санта-Барбара".

Він - привабливий, хоробрий і принциповий поліцейський, що часто створює йому проблеми у стосунках з оточенням.

Його романтична лінія з Іден Кепвелл (у виконанні Марсі Уокер) стала однією з найяскравіших у всій мильній опері, за нею з захопленням стежили мільйони глядачів по всьому світу. Ба більше, почуття героїв на екрані ледве не стали реальністю. Кадр з серіалу "Санта Барбара"

Актор Ей Мартінес, який на той час був одружений, зізнався, що під час зйомок закохався в партнерку. Проте йому вдалося впоратися з цими емоціями й зберегти шлюб.

До слова, культовий серіал "Санта-Барбара" виходив на екрани в США з 1984 по 1993 рік, а роль Круза Кастільо стала знаковою для Ея Мартінеса, принісши йому світову популярність. Сам актор вважає цей проєкт найкращим у своїй кар'єрі. Ей Мартінес (фото: instagram.com/abonemartinez)

За десятиліття в індустрії Мартінес знявся у понад 100 ролях, переважно в серіалах. Після "Санта-Барбари" він з'явився в хітовому проєкті "Головний госпіталь", де зіграв гангстера Роя Де Люкка. Ей Мартінес (фото: instagram.com/abonemartinez)

У 2008 році виконав роль Роя Монтеса в серіалі "Одне життя, щоб жити" на ABC, а незабаром засвітився в популярному детективі "Касл".

З 2012 по 2016 рік брав участь у телевізійному вестерні "Лонгмайер", а у 2013 році поповнив свою фільмографію роботами в стрічках "Джиммі Пікард" і "Прокляття Чакі". Кадр з серіалу "Дні нашого життя"

Нове дихання його кар'єра отримала у 2018 році, коли він зіграв техаського шерифа в серіалі "Королева Півдня". Ей Мартінес (фото: instagram.com/abonemartinez)

Останньою помітною роботою стала роль майстра Пакку в адаптації "Аватар: Останній захисник" (2024). Ей Мартінес (фото: instagram.com/abonemartinez)

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