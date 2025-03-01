"Оскар-2025". Найцікавіше про кінопремію: номінанти, прогнози, рекорди і скандали

Для Голлівуду минулий рік виявився насиченим: Дедпул зійшовся в поєдинку з Росомахою, Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні подали одне на одного в суд на тлі палких суперечок, "Думками навиворіт 2" підкорив світ, у той час як сиквел "Джокера" - зовсім навпаки.

Сезон нагород також не обійшовся без скандалів, і напередодні церемонії вручення "Оскара", яка відбудеться в неділю, 2 березня , РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує дізнатися цікаві факти та рекорди серед цьогорічних номінантів.

Вперше за понад пів століття одразу два мюзикли претендують на звання найкращого фільму

"Wicked: Чародійка" та "Емілія Перес" стали першою такою парою з часів "Смішної дівчини" та "Олівера!" у 1969 році. Відродження мюзиклів частково можна пояснити тим, що тепер у категорії "Найкращий фільм" є 10 номінацій, і це збільшує шанси таких стрічок. Останнім мюзиклом, який здобув перемогу в цій категорії, був "Чикаго" у 2003 році.

Едрієн Броуді може встановити ще один рекорд

Цей американський актор досі залишається наймолодшим лауреатом у категорії "Найкраща чоловіча роль" - йому було 29 років, коли він отримав статуетку за фільм "Піаніст" у 2002 році.

Однак після того зірка жодного разу не потрапляв до списку номінантів - аж до цього року, коли отримав визнання за роль у "Бруталісті". Якщо Броуді знову переможе, то він стане першою людиною, яка виграла "Оскар" у цій категорії з двома першими номінаціями.

Наразі лише семеро акторів можуть похвалитися стовідсотковою перемогою на "Оскарі" принаймні з двома номінаціями - Вів’єн Лі, Гіларі Свонк, Кевін Спейсі, Луїза Райнер, Крістоф Вальц, Гелен Гейз та Магершала Алі.

Едрієн Броуді (фото: wikipedia)

Тімоті Шаламе - сильний суперник

Зірка "Дюни" та "Вонки" є головним конкурентом Броуді у боротьбі за "Оскар" за найкращу чоловічу роль, адже його виконання Боба Ділана у фільмі "Цілковитий незнайомець" отримало високі оцінки критиків.

Якщо переможе Шаламе, це не лише виключить можливий рекорд Броуді, але й позбавить його статусу наймолодшого лауреата у цій категорії. Щоправда, різниця буде мінімальною - Шаламе буде всього на 10 місяців молодше за Броуді на момент своєї перемоги.

Тімоті Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)

"Емілія Перес" може повторити сумнівну тенденцію

Попри найбільшу кількість номінацій, цей іспаномовний мюзикл може повторити долю інших стрічок стримінгових платформ, які отримували багато номінацій, але зрештою залишалися без перемог, наприклад:

"Ірландець" (Netflix) - 0 "Оскарів" із 10 номінацій

"Манк" (Netflix) - 2 перемоги з 10

"У руках пса" (Netflix) - 1 перемога з 12

"Вбивці квіткового місяця" (Apple) - 0 перемог із 10

"Емілія Перес" має хороші шанси в окремих категоріях, але, найімовірніше, не зможе забрати велику кількість нагород. Єдиним потоковим фільмом, який коли-небудь вигравав "Оскар" за найкращий фільм, був "CODA" від Apple - і він мав лише три номінації.

Двоє акторів зі "Спадкоємців" мають спільний мінус

Кіран Калкін та Джеремі Стронг претендують на "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за свої роботи у стрічках "Справжній біль" та "Учень". Але вони - єдині номінанти в цій категорії, чиї фільми не потрапили до списку претендентів на звання "Найкращого фільму".

Відсутність "Справжнього болю" у головній номінації навряд чи завадить Калкіну перемогти, адже він залишається фаворитом. Цього року всі актори в категорії номінуються на "Оскар" уперше, за винятком Едварда Нортона вже тричі був номінований.

"Субстанція" - перший боді-горор, номінований на "Найкращий фільм", і сьомий - в історії премії

До цього у цій категорії висувалися: "Екзорцист", "Пастка", "Мовчання ягнят", "Щелепи", "Шосте чуття" та "Чорний лебідь".

"Субстанція" має високі шанси на перемогу в категорії "Найкращий грим і зачіски". Це також може зіграти на руку Демі Мур у напруженій боротьбі за "Оскар" в категорії "Найкраща жіноча роль".

Ізабелла Росселліні номінована за 8-хвилинну роль у "Конклаві", але це не найкоротша номінація в історії "Оскара"

Беатріс Стрейт виграла цю ж категорію - "Найкраща жіноча роль другого плану" - за свою гру у "Телемережі", яка тривала всього 5 хвилин 2 секунди.

Дама Джуді Денч випереджає її лише трохи, здобувши статуетку за роль у "Закоханому Шекспірі", яка тривала 5 хвилин 52 секунди.

Якщо ж говорити не лише про переможців, найкоротша номінована роль належить Герміоні Бадделі у фільмі "Кімната нагорі" (1959) - вона була на екрані лише 2 хвилини 19 секунд.

А щодо тривалості фільмів, то "Бруталіст" (3 години 35 хвилин із антрактом) може стати четвертим за тривалістю переможцем у категорії "Найкращий фільм" після "Віднесених вітром", "Лоуренса Аравійського" та "Бен-Гура".

Ізабелла Росселліні га прем'єрі "Конклаву" у жовтні 2024 року (фото: wikipedia)

Зірка "Сінг Сінг" Колман Домінго номінований на "Оскар" за найкращу чоловічу роль - і це всього через рік після його попередньої номінації за "Растіна"

Безперечно, це велике досягнення. Але йому ще далеко до Бетт Девіс та Грір Гарсон, які у 1930-40-х роках отримували по п’ять номінацій поспіль.

Трохи позаду них - Аль Пачіно, Елізабет Тейлор, Марлон Брандо, Телма Ріттер і Дженніфер Джонс, кожен із яких мав чотири підряд номінації.

Усі п’ять номінанток на найкращу жіночу роль цього року - з фільмів, які також претендують на "Оскар" за найкращий фільм

Це може не здаватися чимось незвичайним, але слід зауважити, що подібна ситуація трапляється вперше з 1977 року. Традиційно відсутність перетину між цими двома категоріями пояснювали тим, що Академія рідше номінувала стрічки, зосереджені на жіночих історіях, на головну нагороду.

Проте в останні роки тенденція змінилася - на "Оскарі" за найкращий фільм перемагали фільми з жінками в центрі сюжету, такі як "Земля кочівників", "CODA" і "Все завжди та водночас".

До номінації Себастіана Стена за роль у "Учні" лише семеро акторів отримували номінації за втілення президентів США

Френк Ланджелла отримав визнання за роль Річарда Ніксона, а Деніел Дей-Льюїс і Реймонд Массі - за образ Авраама Лінкольна. Сем Роквелл отримав номінацію за роль Джорджа Буша-молодшого, Александер Нокс - за Вудро Вільсона, а Джеймс Вітмор - за Гаррі Трумена.

Стен трохи відрізняється від інших, адже грає Дональда Трампа в його молоді роки, коли той був магнатом нерухомості, а не під час президентства.

Себастіан Стен (фото: wikipedia)

Біографічний фільм про Роббі Вільямса номінований на "Оскар" за найкращі візуальні ефекти, але це ще не все

Його пісня "Swing Supreme" звучить у ключовій сцені "Емілії Перес", а його ексколеги з Take That з’являються на початку фільму "Анора", коли в нічному клубі грає ремікс їхнього хіта "Greatest Day".

Ральф Файнс може стати "щасливим знаком" для "Конклаву"

Останні два рази, коли британський актор був номінований на "Оскар" за найкращу чоловічу роль - за "Список Шиндлера" та "Англійського пацієнта" - фільм, у якому він знімався, перемагав у головній номінації.

Якщо "Конклав" виграє, Файнс встановить рекорд за кількістю ролей у фільмах, що здобули статуетку за найкращий фільм. Він стане єдиним актором, який знявся у чотирьох таких стрічках (три інших - "Список Шиндлера", "Англійський пацієнт" та "Володар бурі").

Однак відсутність Едварда Бергера серед номінантів на найкращу режисуру значно послаблює шанси цього фільму. В історії премії лише шість стрічок здобували перемогу в головній категорії без відповідної номінації на режисуру.

Чому ж Бергера не номінували?

Одна з можливих причин - він, на відміну від п’яти режисерів, які потрапили до списку, не писав і не був співавтором сценарію свого фільму. "Конклав" адаптований британським сценаристом Пітером Строаном за романом Роберта Гарріса.

Даян Воррен націлена перемогти

Цього року авторка пісень отримала вже 16-ту номінацію на "Оскар" у категорії "Найкраща оригінальна пісня" за композицію "The Journey" з фільму "Батальйон 6888". Але Воррен досі жодного разу не перемагала. І оскільки кампанія "Емілії Перес" зазнала труднощів, а дві її пісні можуть розділити голоси між собою, чи зможе зірка нарешті отримати бажане?

Даян Воррен (фото: wikipedia)

"Wicked: Чародійка" має непрості шанси на перемогу

Фільм не отримав номінацій за режисуру чи сценарій, що значно зменшує його шанси. Утім, він здобув кілька технічних номінацій, а також акторські для Синтії Еріво та Аріани Гранде, хоча жодна з них не є фавориткою у даній категорії.

Двоє номінантів пішли слідами матерів

Зірка "I'm Still Here" Фернанда Торрес претендує на "Оскар" у номінації "Найкраща акторка" - слідом за своєю матір’ю, Фернадою Монтенегру, яка у 1999 році стала першою бразилійкою, номінованою в цій категорії за "Central Station".

Тим часом Ізабелла Росселліні, яка знялася в "Конклаві", теж має видатну спадщину: її мати, Інгрід Бергман, шість разів номінувалася на "Оскар" за найкращу жіночу роль, двічі перемагала та ще одного разу отримала статуетку за найкращу жіночу роль другого плану.

Режисер "Анори" може стати першим, хто забере чотири "Оскари" за один фільм

Шон Бейкер був залучений у кілька ключових процесів створення стрічки, тому особисто може отримати нагороди за "Найкращий фільм", "Найкращий монтаж", "Найкращу режисуру" та "Найкращий сценарій". Нікому раніше такого не вдавалося досягнути.

Волт Дісней у 1953 році отримав чотири "Оскари" за одну ніч, але цее було за чотири різні фільми.

Якщо "Анора" переможе в головній категорії, це буде другий рік поспіль, коли режисер "Найкращого фільму" отримує нагороду разом із дружиною. Бейкер та його дружина Саманта Кван можуть повторити успіх Крістофера Нолана та Емми Томас, які здобули "Оскар" за "Оппенгеймера".

Шон Бейкер (фото: wikipedia)

Кішку у "Flow" звати Flow

Мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" (англ. Flow) про кішку, яка виживає після повені, став несподіваним фаворитом у категорії "Найкращий анімаційний фільм", обійшовши касові хіти "Думками навиворіт 2" та "Дикого робота" на "Золотому глобусі".

"Під час роботи над Flow у кота не було імені. Ми просто називали її Кішка. Але я неодноразово чув від людей, що вони вважають, ніби її звати Flow. Дехто навіть назвав своїх кішок Flow! Тож, думаю, тепер ми можемо офіційно називати її так", - розповів режисер стрічки Гінтс Зілбалодіс.

Вас може зацікавити