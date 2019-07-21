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Часом може стати в нагоді: Супрун розповіла про користь та шкоду колагену

STYLERЖиття    21.07.2019 - 15:25
Часом може стати в нагоді: Супрун розповіла про користь та шкоду колагену
Уляна Супрун (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Супрун поділилася важливими порадами

Уляна Супрун поділилася з українцями цікавими фактами про колаген, а також розповіла в яких випадках він може бути корисний. Відповідну публікацію експерт розмістила в соцмережі Facebook.

Колаген - білок, що становить основу сполучної тканини організму і забезпечує її міцність та еластичність, він входить до складу хрящів і сухожиль.

Існує думка, що у разі хронічної хвороби, коли руйнується внутрішня поверхня суглобів, необхідно приймати колаген. Однак даказано, що ніякі добавки не ефективні в якості ліків від остеоартриту.

Часом може стати в нагоді: Супрун розповіла про користь та шкоду колагенуСупрун розвіяла міфи щодо колагену (фото: facebook.com/ulanasuprun)

А ось, наприклад, для швидкого загоєння ран даний препарат дуже навіть корисний. "Локальне застосування колагенової сітки активує роботу фібробластів - клітин дерми, які утворюють колаген та інші компоненти матриксу, і беруть участь у загоєнні ран", - уточнює Супрун.

Також колаген може стати в нагоді людям з пролежнями. Рандомізовані дослідження показали ефективність доповнення раціону хворих з пролежнями 10 грамами пептидів колагену, залізом і вітаміном С.

"Ви можете пити колаген або його пептиди, як вам завгодно. Якщо не болить шлунок добре відбувається травлення, ніхто цього не забороняє. У дослідженнях фігурують дози 400-800 мг/кг", - додала в.о. міністерства охорони здоров'я.

Виходить, що колаген далеко не завжди допомагає впоратися з тією чи іншою проблемою організму, проте є моменти, коли його додавання в раціон вважається доцільним і необхідним.

Нагадаємо, що Супрун розповіла про кібербулінг і цькування на роботі.

Раніше ми писали, Уляна Супрун розповіла про корисні властивості популярної серед українців ягоди. В.о. міністра охорони здоров'я зазначила, що нація повинна знати, що вишневі кісточки можуть вбити, якщо їх розкусити.

А також про те, що Уляна Супрун розвінчала найпопулярніші медичні міфи. Вона розповіла, що, звертаючись до лікаря, ми повинні отримувати тільки ті призначення, які дійсно потрібні.

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