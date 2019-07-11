Отстаиваем доказательную медицину: Супрун развенчала самые популярные мифы

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Каждый совет врача должен быть научно аргументирован

Ульяна Супрун развенчала самые популярные медицинские мифы. Она рассказала, что, обращаясь к врачу, мы должны получать только те назначения, которые действительно нужны. Существую практики, которые не только неэффективны, но и недопустимы, написала в. о министра здравоохранения на своей Facebook-странице.

Ульяна привела в пример несколько наиболее распространенных заблуждений в медицине, всего их около 400. Их вычислили ученые, которые с 2003 по 2017 год провели тысячи исследований.

Добавки омега уменьшают риск появления сердечно-сосудистых болезней.

на самом деле, это не совсем так.

Люди, которые потребляют много жирной рыбы, действительно имеют меньше проблем с сердцем. В то же время, добавки с омега-3 не уменьшают риск болезней сердца и смертности от них. Это стало одним из ключевых медицинских разочарований 2018 года. Хотя высокие дозы омега-3 уменьшают уровень триглицеридов крови - это актуально для пациентов с атеросклерозом. Омега-3 также могут быть полезными в облегчении симптомов ревматоидного артрита. Не забывайте об этом, когда вам в очередной раз назначают баночки с желтыми капсулами внутри.

Фото: Добавки Омега3 (mall-way.com)

Если у ребенка диагностирована астма, родители немедленно должны избавится от любых раздражителей, которые могут усугубит заболевание.

По результатам исследований выяснили, что чистота не гарантирует выздоровления. Наоборот, ранний контакт ребенка с антигенами защищает. Те, кто вырос на ферме, меньше болеют астмой.

Гаджеты, которые считают шаги и калории помогают похудеть.

Это не так. Длительные исследования показывают, что люди, которые худели с гаджетами и приложениями, смогли потерять меньше лишнего веса, чем те, кто худел обычным образом.

Препараты на основе гинкго-билоба защищают от ухудшения памяти и деменции.

Исследования показали, что листья этого растения абсолютно бесполезны в борьбе с деменцией. Это всего лишь маркетинговый ход.

В случае повреждения коленного мениска действительно помочь может только операция.

на самом деле в случае повреждения суставного хряща не всегда нужно делать операцию. Во многих случаях может помочь физиотерапия. Например, доказательная медицина свидетельствует, что большинство грыж дисков поясничного отдела позвоночника рассасываются сами, то есть не требующих хирургического вмешательства.

Ульяна подытожила, важно, чтобы врачи пользовались только проверенными источниками и современными протоколами, работали с действительно качественными исследованиями и постоянно развивались. Каждый совет и назначения врача должны быть научно обоснованными. Ведь когда речь идет о здоровье человека, не место народной медицине, гомеопатии или предрассудкам. Используйте только лекарства с доказанной эффективностью, не давайте себя обмануть "фуфломицинами".

Как ранее мы писали, Супрун развеяла мифы о "популярном" заболевании глаз. Самыми популярными "способами" есть плевок в глаза, дуля, коровьи лепешки, потереть кольцом, перевязать пальцы нитками и другие.

Также мы писали о том, что Ульяна Супрун рассказала о вред висцерального жира.