Порошенко ввел новый праздник: все подробности

Порошенко ввел в Украине новый официальный праздник – День отца. Отмечать новый праздник будут ежегодно, в третье воскресенье июня. Соответствующий Указ Президента Петра Порошенко опубликовали 18 мая. Об этом сообщается сайт Президента Украины.

"С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей постановляю: установить в Украине День отца, который отмечать ежегодно в третье воскресенье июня", — отмечается в Указе.

Порошенко ввел в Украине новый праздник – названа дата (фото: pixabay.com)

Ранее указ Президента одобрил Кабинет Министров Украины. Теперь в Украине есть День семьи (8 июля), День матери (второе воскресенье мая), День защиты детей (1 июня) и День отца.

Напомним, что ранее Порошенко уволил Демчину с должности первого замглавы СБУ. Соответствующий указ № 280/2019 Порошенко подписал в субботу, 18 мая. Также указом № 279 президент уволил Дмитрия Ярмака с должности Уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Ранее мы писали, что Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого. Соответствующий указ №284 Порошенко подписал в субботу, 18 мая. Волкеру присуждается орден Ярослава Мудрого V степени.

Напомним, Курт Волкер в очередной раз обвинил РФ в ухудшении ситуации на Донбассе и призвал Москву к выполнению Минских соглашений: "За последние 5 лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже, в том числе и русскоязычных, о которых, как они заявляют, заботятся", - сказал он.