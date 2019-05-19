Порошенко уволил Демчину с должности первого замглавы СБУ

Фото: Павел Демчина (УНИАН)

Ранее Демчина подал заявление на увольнение

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт администрации главы государства.

Соответствующий указ № 280/2019 Порошенко подписал в субботу, 18 мая.

"Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Также указом № 279 президент уволил Дмитрия Ярмака с должности Уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Павел Демчина подал в отставку. Заявление об увольнении он написал 17 мая.

Отметим, ранее НАБУ подготовило Демчин подозрение в незаконном обогащении. По данным следствия, в период с 26 апреля 2015 по 31 декабря 2016 сумма приобретенных активов и расходов Демчин составила не менее 6,4 млн гривен. В то же время официальный доход его и членов его семьи составил 2,6 млн гривен. Таким образом, следствие не нашло доказательств законности приобретения активов на 3,76 млн гривен.

Позже суд отказал ГПУ в предоставлении доступа к документам Национального антикоррупционного бюро и САП в уголовном производстве о возможном незаконном обогащении Павла Демчины.