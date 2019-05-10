Волкер обвинил Россию в усугублении ситуации на Донбассе

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер призвал Москву к выполнению Минских соглашений

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер вновь обвинил РФ в ухудшении ситуации на Донбассе и призвал Москву к выполнению Минских соглашений. Об этом он написал в Twitter.

"За последние 5 лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже, в том числе и русскоязычных, о которых, как они заявляют, заботятся. Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и позволить реконструировать и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины", - написал Волкер.

Ранее Волкер заявил, что украинский народ имеет полную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Волкер сообщил, что Соединенные Штаты не могут и не будут обсуждать права украинского народа. Также Волкер добавил, что украинцы имеют полную поддержку Соединенных Штатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Волкер предложил договорный обмен политзаключенным между Украиной и РФ. Спецпредставитель Госдепа заявил, что российская сторона никогда не желала осуществить полный обмен пленными, поэтому он считает, что со стороны России было бы хорошим жестом освободить украинских моряков, задержанных в международных водах в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, Волкер назвал провокационным решение РФ о выдаче паспортов в ОРДЛО. Волкер заявил, что такое решение президента РФ Владимира Путина является провокационным и подрывают реализацию Минских договоренностей.