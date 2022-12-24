Порошенко привітав з бійцями 10-ї ОГШБр українців у Святвечір

Пʼятий президент Петро Порошенко у Святвечір разом з бійцями з 10-ї ОГШБр, яка воює у Донецькій області, привітав українців із Різдвом Христовим. За його словами, цього року Україна має унікальну можливість двічі зустрічати Різдво.

"Україна рухається в Європу, і більшість українців приймають рішення зустрічати Святвечір 24-го. Православна церква України схвалила це рішення і дозволила зустрічати тоді, коли вважаєш за потрібне. У мене порада: обов’язково зустріньте 24-го. І обов’язково зберіться 6-го. Це унікально, що ми можемо мати два Різдва", - говорить Порошенко.

Разом з тим, на східному фронті зараз дуже гаряче. Військові кажуть: за кілька годин нарахували близько двохсот прильотів. Вороги гатять з артилерії, авіації, танків і мінометів.