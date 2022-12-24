Порошенко поздравил с бойцами 10-й ОГШБр украинцев в сочельник

Пятый президент Петр Порошенко в сочельник вместе с бойцами из 10-й ОГШБр, которая воюет в Донецкой области, поздравил украинцев с Рождеством Христовым. По его словам, в этом году у Украины есть уникальная возможность дважды встречать Рождество.

"Украина двигается в Европу, и большинство украинцев принимают решение встречать Сочельник 24-го. Православная церковь Украины одобрила это решение и позволила встречать тогда, когда считаешь нужным. У меня совет: обязательно встретите 24-го. И обязательно соберитесь 6-го. Это уникально, что мы можем иметь два Рождества", - говорит Порошенко.

Вместе с тем, на восточном фронте сейчас очень жарко. Военные говорят: через несколько часов насчитали около двухсот прилетов. Враги гонят из артиллерии, авиации, танков и минометов.