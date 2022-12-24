RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко поздравил с бойцами 10-й ОГШБр украинцев в сочельник

Фото: Петр Порошенко с бойцами 10-й ОГШБр (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко в сочельник вместе с бойцами из 10-й ОГШБр, которая воюет в Донецкой области, поздравил украинцев с Рождеством Христовым. По его словам, в этом году у Украины есть уникальная возможность дважды встречать Рождество.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Украина двигается в Европу, и большинство украинцев принимают решение встречать Сочельник 24-го. Православная церковь Украины одобрила это решение и позволила встречать тогда, когда считаешь нужным. У меня совет: обязательно встретите 24-го. И обязательно соберитесь 6-го. Это уникально, что мы можем иметь два Рождества", - говорит Порошенко.

Вместе с тем, на восточном фронте сейчас очень жарко. Военные говорят: через несколько часов насчитали около двухсот прилетов. Враги гонят из артиллерии, авиации, танков и минометов.

Напомним также, что сегодня россияне массированно обстреляли Херсон в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, еще 58 получили ранения, из них 18 - в тяжелом состоянии.

На террористический обстрел Херсона уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и посол США в Украине Бриджит Бринк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоСочельник