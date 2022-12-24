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Масований обстріл Херсона: кількість загиблих зросла

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Херсон, Субота 24 грудня 2022 13:05
Масований обстріл Херсона: кількість загиблих зросла Фото: кількість загиблих внаслідок обстрілу центру Херсона зросла до восьми (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу центру Херсона зросла до восьми людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Зазначимо, що сьогодні росіяни здійснили черговий обстріл центру Херсона. Вони поцілили у місця з найбільш масовими скупченнями місцевих мешканців.

Внаслідок атаки загинуло щонайменше вісім цивільних осіб. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв про 35 постраждалих.

Також загарбники пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

Нагадаємо, росіяни обстріляли Херсон у суботу, 24 грудня. Спочатку було відомо про 5 загиблих та 20 поранених. На ворожу атаку вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

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