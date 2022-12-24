"Жорстока атака Росії": посол США засудила обстріл центру Херсона

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила масований російський обстріл центру Херсона. Через який загинули щонайменше вісім людей, а ще понад півсотні поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла Брінк.

"Сьогодні знову жорстока атака Росії на нещодавно звільнений Херсон. Мешканці міста і так сильно постраждали, коли російські війська, що відступали, відключили електроенергію й воду. За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва", - написала вона.

Масований обстріл Херсона

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня середмістя Херсона було масовано обстріляно російськими військами.

Окупанти атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки та адмінбудівлі.

За останніми даними, терористичний удар росіян вбив 7 людей (за даними прокуратури 8). Також 58 херсонців отримали поранення, з них 18 - у важкому стані.

Правоохоронці вже порушили справу. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Додамо, що на терористичний обстріл Херсона вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.