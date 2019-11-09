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Порошенко поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка

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Петр Порошенко дал несколько советов согражданам в День украинской письменности и языка

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка. Также он дал несколько советов, которые помогут перейти на украинский язык. Экс-гарант считает, что переход на украинский – возможность защитить родной язык. Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"До 1997 я почти не говорил на украинском. На Одесщине, где родился, в селе у бабушки общались на суржике. В Киеве, в Киеве! В университете преподавали только на русском. Мой украинский – мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в достаточно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал", - написал Порошенко.

Он предложил несколько советов, которые помогут перейти на украинский.

  • Установите украинский основным в операционной системе своего компьютера, на смартфоне.
  • В соцсетях подпишитесь на украиноязычные страницы и блогеров.
  • Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, читайте на украинском.
  • Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это – принцип изучения любого языка.
  • Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.

10 советов как перейти на украинский язык (иллюстративное фото: facebook.com/petroporoshenko)

  • Слушайте больше украинской музыки.
  • Начните писать на украинском.
  • Делитесь своими успехами с родными и друзьями.
  • Изучайте язык через новые увлечения.
  • Покупайте детям украиноязычные книги. Передайте язык детям, и он будет жить вечно.

"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в ее носителях. Все больше украинцев учат язык и сознательно на него переходят. У нашей речи, у нашей страны – великое будущее!" - добавил пятый президент.

Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка (скриншот: facebook.com/petroporoshenko)

Напомним, что команда Порошенко подарила дом семье из Марьинки.

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