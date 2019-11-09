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Люди Джулиани просили у Порошенко расследовать дело сына Байдена, - WSJ

Новости » Политика     09.11.2019 - 08:58
Люди Джулиани просили у Порошенко расследовать дело сына Байдена, - WSJ
Фото: Петр Порошенко и Дональд Трамп (president.gov.ua)

С Порошенко контактировали Лев Парнас и Игорь Фруман

Лица, связанные с адвокатом президента США Дональда Трампа - Руди Джулиани - в феврале просили пятого президента Украины Петра Порошенко начать расследование в отношении Burisma Group и Хантера Байдена. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ссылаясь на источники, газета сообщает, что с Порошенко контактировали связанные с адвокатом Трампа бизнесмены Лев Парнас (уроженец Украины) и Игорь Фруман (выходец из Белоруси). В конце февраля они встретились с Порошенко в присутствии бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко.

По информации источников газеты, бизнесмены настаивали, чтобы Порошенко начал расследование против Байдена. Взамен ему пообещали организовать визит в Белый дом.

Перед этим, как пишет WSJ, Парнас и Фруман дважды виделись с Джулиани. Первая встреча состоялась в конце января в Нью-Йорке, вторая - в середине февраля в Варшаве. В итоге Порошенко не объявлял, инициировал ли он расследование.

Адвокат Джулиани Роберт Костелло сообщил WSJ, что якобы его клиент не знал о встрече Парнаса, Фрумана и Порошенко. При этом на запросы WSJ представители бизнесменов не ответили. Также не было ответа от Луценко. Также защитник Парнаса отказался от комментариев. Эту информацию газете также не прокомментировал Белый дом.

Газете известно от ее источников, что Порошенко, который на тот момент готовился к президентским выборам в Украине, вже же заинтересовался возможностью посетить Вашингтон.

"Он хотел приехать в Вашингтон и встретиться с Трампом, а затем после правительственного обеда дать интервью", - сказал один из источников издания.

Он также добавив, что после этого Порошенко якобы собирался объявить о начале расследований дела Байдена и предполагаемого вмешательства Киева в выборы США 2016 года.

Напомним, комитеты Конгресса США опубликовали еще две стенограммы, полученных в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Также счетная палата Соединенных Штатов Америки начала проверку законности заморозки военной помощи Украине главой Белого дома Дональдом Трампом.

Отметим, что из-за просьбы Трампа к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому расследовать дело сына Джо Байдена (его главного оппонента на президентских выборах в 2010 году, - ред.) была начата процедура импичмента президента США. Разведка США заподозрила Трампа в давлении на главу иностранного государства. В то же время Трамп заморозил военную помощь Украине.

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