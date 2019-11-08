Команда Порошенко подарила дом семье из Марьинки

Фото: встреча Порошенко с семьей Повных (eurosolidarity.org)

Порошенко встретился с семьей Повных

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время рабочей поездки на Донбасс вместе с командой "Европейской солидарности" встретился с семьей Повных и вручил им ключи от нового дома. Об этом сообщает пресс-служба политсилы Порошенко.

"Семья Повных чудом осталась жива. В июне Марьинку, где они жили, обстреливали боевики. Артиллерийский снаряд попал в их частный дом. Им на помощь сразу же отправились украинские воины, которые разобрали завалы и доставили семью в больницу. Все это время семья с маленькой дочкой Варварой скиталась и выживала только благодаря помощи волонтеров. Счастлив, что наконец их мечта о собственном доме сбылась", – отметил Порошенко.

Как сообщили у Порошенко, в ночь с 13 на 14 июня дом семьи Повных в Марьинке накрыл артиллерийский снаряд. Дом находился в так называемой "серой зоне". Семья осталась без крыши над головой – несмотря на обещания местной власти помочь.

Фото нового дома семьи Повных