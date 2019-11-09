П'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців з Днем української писемності та мови. Також він дав кілька порад, які допоможуть перейти на українську мову. Екс-гарант вважає, що перехід на українську – можливість захистити рідну мову. Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"До 1997 я майже не говорив українською. На Одещині, де народився, в селі у бабусі спілкувалися суржиком. У Києві, у Києві! В університеті викладали лише російською. Моя українська – мій свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно. Опановуйте українську, хто ще цього не зробив", - написав Порошенко.

Він запропонував кілька порад, які допоможуть перейти на українську.

Встановіть українську основною в операційній системі свого комп'ютера, на смартфоні.

У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.

Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.

Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це – принцип вивчення будь-якої мови.

Дивіться українськомовні фільми, серіали.

10 порад як перейти на українську мову (ілюстративне фото: facebook.com/petroporoshenko)

Слухайте більше української музики.

Почніть писати українською.

Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.

Вивчайте мову через нові захоплення.

Купуйте дітям українськомовні книжки. Передайте мову дітям, і вона житиме вічно.

"Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях. Дедалі більше українців вчать мову і свідомо на неї переходять. У нашої мови, у нашої країни – велике майбутнє!" - додав п'ятий президент.

Петро Порошенко привітав українців з Днем української писемності і мови (скріншот: facebook.com/petroporoshenko)

Нагадаємо, що команда Порошенка подарувала будинок родині з Мар’їнки.