Петр Порошенко (фото: из открытых источников)

Петр Порошенко дал несколько советов согражданам в День украинской письменности и языка

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка. Также он дал несколько советов, которые помогут перейти на украинский язык. Экс-гарант считает, что переход на украинский – возможность защитить родной язык. Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"До 1997 я почти не говорил на украинском. На Одесщине, где родился, в селе у бабушки общались на суржике. В Киеве, в Киеве! В университете преподавали только на русском. Мой украинский – мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в достаточно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал", - написал Порошенко.

Он предложил несколько советов, которые помогут перейти на украинский.

Установите украинский основным в операционной системе своего компьютера, на смартфоне.

В соцсетях подпишитесь на украиноязычные страницы и блогеров.

Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, читайте на украинском.

Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это – принцип изучения любого языка.

Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.

10 советов как перейти на украинский язык (иллюстративное фото: facebook.com/petroporoshenko)

Слушайте больше украинской музыки.

Начните писать на украинском.

Делитесь своими успехами с родными и друзьями.

Изучайте язык через новые увлечения.

Покупайте детям украиноязычные книги. Передайте язык детям, и он будет жить вечно.

"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в ее носителях. Все больше украинцев учат язык и сознательно на него переходят. У нашей речи, у нашей страны – великое будущее!" - добавил пятый президент.

Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка (скриншот: facebook.com/petroporoshenko)

Напомним, что команда Порошенко подарила дом семье из Марьинки.