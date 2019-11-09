Петр Порошенко дал несколько советов согражданам в День украинской письменности и языка
Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка. Также он дал несколько советов, которые помогут перейти на украинский язык. Экс-гарант считает, что переход на украинский – возможность защитить родной язык. Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.
"До 1997 я почти не говорил на украинском. На Одесщине, где родился, в селе у бабушки общались на суржике. В Киеве, в Киеве! В университете преподавали только на русском. Мой украинский – мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в достаточно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал", - написал Порошенко.
Он предложил несколько советов, которые помогут перейти на украинский.
10 советов как перейти на украинский язык (иллюстративное фото: facebook.com/petroporoshenko)
"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в ее носителях. Все больше украинцев учат язык и сознательно на него переходят. У нашей речи, у нашей страны – великое будущее!" - добавил пятый президент.
Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка (скриншот: facebook.com/petroporoshenko)
Напомним, что команда Порошенко подарила дом семье из Марьинки.