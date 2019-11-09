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Порошенко привітав українців з Днем української писемності і мови

STYLERПерсони    09.11.2019 - 13:24
Порошенко привітав українців з Днем української писемності і мови
Петро Порошенко (фото: з відкритих джерел)

Петро Порошенко дав кілька порад співгромадянам у День української писемності і мови

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців з Днем української писемності та мови. Також він дав кілька порад, які допоможуть перейти на українську мову. Екс-гарант вважає, що перехід на українську – можливість захистити рідну мову. Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"До 1997 я майже не говорив українською. На Одещині, де народився, в селі у бабусі спілкувалися суржиком. У Києві, у Києві! В університеті викладали лише російською. Моя українська – мій свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно. Опановуйте українську, хто ще цього не зробив", - написав Порошенко.

Він запропонував кілька порад, які допоможуть перейти на українську.

  • Встановіть українську основною в операційній системі свого комп'ютера, на смартфоні.
  • У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.
  • Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.
  • Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це – принцип вивчення будь-якої мови.
  • Дивіться українськомовні фільми, серіали.

Порошенко привітав українців з Днем української писемності і мови

10 порад як перейти на українську мову (ілюстративне фото: facebook.com/petroporoshenko)

  • Слухайте більше української музики.
  • Почніть писати українською.
  • Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.
  • Вивчайте мову через нові захоплення.
  • Купуйте дітям українськомовні книжки. Передайте мову дітям, і вона житиме вічно.

"Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях. Дедалі більше українців вчать мову і свідомо на неї переходять. У нашої мови, у нашої країни – велике майбутнє!" - додав п'ятий президент.

Порошенко привітав українців з Днем української писемності і мови

Петро Порошенко привітав українців з Днем української писемності і мови (скріншот: facebook.com/petroporoshenko)

Нагадаємо, що команда Порошенка подарувала будинок родині з Мар’їнки.

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