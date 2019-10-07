Порошенко попал впросак на Майдане: сеть позабавило видео

Петр Порошенко с супругой Мариной хотели уехать с Майдана Независимости, где присутствовали на протесте против формулы Штайнмайера - вече "Остановим капитуляцию, которое проходило на главной площади страны в воскресенье, 6 октября.

В сети Facebook появился видеоролик, на котором пятый президент подошел к авто Skoda Octavia с шашками такси и хотел договорится с таксистом. Получив отказ, Порошенко почти полностью залез на заднее сидение и о чем-то говорил с водителем.

Но получив категорический отказ, Порошенко вылез и закрыл за собой дверь. Толпа окружила экс-президента и начала скандировать его фамилию.

Таксист отказался везти Порошенко с Майдана (видео: facebook.com)

Пользователей сети довольно позабавил видеоролик, под которым они оставляют множество едких комментариев.