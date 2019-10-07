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Порошенко попал впросак на Майдане: сеть позабавило видео

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Петр Порошенко на Майдане так и не смог договориться с водителем такси

Петр Порошенко с супругой Мариной хотели уехать с Майдана Независимости, где присутствовали на протесте против формулы Штайнмайера - вече "Остановим капитуляцию, которое проходило на главной площади страны в воскресенье, 6 октября.

В сети Facebook появился видеоролик, на котором пятый президент подошел к авто Skoda Octavia с шашками такси и хотел договорится с таксистом. Получив отказ, Порошенко почти полностью залез на заднее сидение и о чем-то говорил с водителем.

Но получив категорический отказ, Порошенко вылез и закрыл за собой дверь. Толпа окружила экс-президента и начала скандировать его фамилию.

Таксист отказался везти Порошенко с Майдана (видео: facebook.com)

Пользователей сети довольно позабавил видеоролик, под которым они оставляют множество едких комментариев.

  • Молодец таксист!
  • Такси на еврономерах?
  • Не верю... Все подстроено... Якобы.
  • Таксист красавчик.
  • А своего авто не купил Порошенко!?

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