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Порошенко пришел на вече против капитуляции

Новости » Политика    06.10.2019 - 17:44
Порошенко пришел на вече против капитуляции
Фото: акция на Майдане независимости (facebook.com / Novosvitstudio)

Порошенко прокомментировал акцию на Майдане

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сегодня, 6 октября, пришел на Майдан независимости в Киеве на акцию "Остановим капитуляцию". Об этом он написал на своем Facebook.

"Нет капитуляции! "Формула Штайнмайера" написана в Кремле. Это чисто российский сценарий. Тысячи украинцев, которые сегодня вышли на майданы, не хотят российского сценария. Не хотят капитуляции Украины", - написал он.

По словам Порошенко, народ пришел на вече, потому что любит Украину и хочет ее защитить.

"И эти люди имеют право быть услышанными. Убежден, что сегодня их слово, их мнение, их воля точно будут услышаны! Спасибо вам, что имеете позицию. Спасибо, что высказываете ее. Вместе мы сила!", - добавил политик.

Нет капитуляции!

«Формула Штайнмайера» написана в Кремле. Это - чисто российский сценарий. Тысячи украинцев, которые сегодня вышли на площади, не хотят российского сценария. Не хотят капитуляции Украины. Люди пришли сюда, потому что любят Украину и хотят ее защитить. И эти люди имеют право быть услышанными. Убежден, что сегодня их слово, их мнение, их воля точно будут услышаны! Спасибо вам, что имеете позицию. Спасибо, что выражаете ее. Вместе мы сила!

Опубликовано Петром Порошенко Воскресенье, 6 октября 2019 г.

Как известно, в ходе акции демонстранты объявили о создании "Движения сопротивления капитуляции".

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