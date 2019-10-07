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Порошенко потрапив в халепу на Майдані: мережа потішило відео

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Петро Порошенко на Майдані так і не зміг домовитися з водієм таксі

Петро Порошенко з дружиною Мариною хотіли поїхати з Майдану Незалежності, де були на протесті проти формули Штайнмайера - віче "Зупинимо капітуляцію", яке проходило на головній площі країни у неділю, 6 жовтня.

У мережі Facebook з'явився відеоролик, на якому п'ятий президент підійшов до авто Skoda Octavia з шашечками таксі і хотів домовитися з таксистом. Отримавши відмову, Порошенко майже повністю заліз на заднє сидіння і про щось говорив з водієм.

Але отримавши категоричну відмову, Порошенко виліз і зачинив за собою двері. Натовп оточив екс-президента і почав скандувати його прізвище.

Таксист відмовився везти Порошенка з Майдану (фото: facebook.com)

Користувачів мережі досить потішив відеоролик, під яким вони залишають безліч їдких коментарів.

  • Молодець таксист!
  • Таксі на єврономерах?
  • Не вірю... Все підлаштовано... Нібито.
  • Таксист красень.
  • А свого авто не купив Порошенко!?

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