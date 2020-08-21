У Порошенко снова горе в семье: смерть забрала родного человека

У Петра Порошенко произошло горе в семье (Фото: РБК-Украина)

В семье Петра Порошенко и его супруги Марины произошло горе

У Петра Порошенко снова произошло горе в семье. Умер его тесть, Анатолий Переведенцев, отец Марины Порошенко. Известно, что трагедия произошла в четверг, 20 августа. Переведенцеву было 88 лет.

Вечером 20 августа во двор дома на улице Грушевского, где проживали родители Марины Порошенко, приехала жена пятого президента Украины и ее сестра Алла. Детали сообщает издание "Апостроф".

Анатолий Михайлович Переведенцев родился 13 марта 1933 года. В 1985-1988 годах был заместителем министра здравоохранения УССР, советником посла СССР в Монголии.

Смерть тестя Петра Порошенко подтвердил также политолог Павел Нусс на своей странице в Facebook.

"На 88 году жизни наш мир покинул Анатолий Переведенцев, отец первой леди Марины Порошенко. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким Марины Анатольевны, и всей Вашей семье. Неимоверные испытания принес этот тяжелый год", - написал Нусс.

Он добавил, что дата церемония прощания и похорон будет определена в пятницу, 21 августа. Организацией процесса занимается лично Петро Порошенко.

Стоит отметить, что совсем недавно в семье Порошенко произошло горе. Пятый президент Украины потерял 16 июня 2020 года своего отца. У Алексея Порошенко произошел инсульт.

Напомним, ранее мы писали о том, что на 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон.