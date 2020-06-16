Умер отец Петра Порошенко: недавно отпраздновал 84-летие

Умер Алексей Порошенко - отец пятого президента Украины (коллаж РБК-Украина)

Умер отец Петра Порошенко, у которого три дня назад случился инсульт

16 июня умер отец бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко. Ему было 84 года. Три дня назад у мужчины случился инсульт. О кончине отца пятого президента сообщили на странице партии "Европейская солидарность" в Facebook.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развития ее экономики, заботился о людях", - сказано в сообщении.

На странице в соцсети выразили глубокие соболезнования Петру Порошенко и его жене Марине.

Петр Порошенко с отцом (фото: facebook.com/petroporoshenko)

"Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты - смерти отца и друга, наставника и советчика. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби", - написали на странице.

Биография Алексея Ивановича Порошенка.

Алексей Иванович Порошенко родился 11 июня 1936 года в Румынии, в селе Сафьяны Измаильского жудеца в семье гражданина Румынии Ивана Евдокимовича Порошенко.

В 1959 году окончил Львовский сельскохозяйственный институт по специальности инженер - механик механизации трудоемких процессов в сельском хозяйстве.

После его окончания в 1959-1974 работал в городе Болград Одесской области главным инженером Болградского районного объединения сельхозтехники.

С 1974 года он работал на Бендерском исследовательском экспериментально-ремонтном заводе в Молдавии. Он там занимал должность директора завода до 1983 года.

После этого он работал в Тирасполе начальником специализированной передвижной механизированной колонны (СПМК-7) треста "Молдсельхозмонтаж".

В 1992 году в связи с войной в Приднестровье переехал в Киев, где в аспирантуре Киевского университета им. Шевченко учился его младший сын Петр.

В начале 2000 годов Алексей Порошенко с сыном Петром занялись сельским хозяйством. Начали с Крыжопольского сахарного завода.

В 2006—2010 годы — депутат Винницкого областного совета от партии "Наша Украина". Член постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.

Награды Алексея Порошенко.

Герой Украины (с вручением ордена Государства, 23 июня 2009 года) — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени (18 января 2007 года) — за заслуги в государственном строительстве, весомый вклад в развитие и укрепление демократической, социальной и правовой Украины и по случаю Дня Соборности Украины.

Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (26 июля 2001 года) — за весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд.

Орден "Знак Почета"

Медаль "За трудовое отличие".

Медаль "В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина".

Как мы ранее писали, у отца Петра Порошенко случился инсульт.

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Автор: Людмила Жукова