У Порошенка знову горе в сім'ї: смерть забрала рідну людину

У Петра Порошенка сталося горе в родині (Фото: РБК-Україна)

У родині Петра Порошенка і його дружини Марини сталося горе

У Петра Порошенка знову сталося горе в родині. Помер її тесть, Анатолій Переведенцев, батько Марини Порошенко. Відомо, що трагедія сталася у четвер, 20 серпня. Переведенцеву було 88 років.

Ввечері 20 серпня у двір будинку на вулиці Грушевського, де проживали батьки Марини Порошенко, приїхала дружина п'ятого президента України і її сестра Алла. Деталі повідомляє видання "Апостроф".

Анатолій Михайлович Переведенцев народився 13 березня 1933 року. У 1985-1988 роках був заступником міністра охорони здоров'я УРСР, радником посла СРСР в Монголії.

Смерть тестя Петра Порошенко підтвердив також політолог Павло Нусс на своїй сторінці в Facebook.

"На 88 році життя наш світ покинув Анатолій Переведенцев, батько першої леді Марини Порошенко. Приносимо щирі співчуття рідним і близьким Марини Анатоліївни, і всій Вашій родині. Неймовірні випробування приніс цей важкий рік", - написав Нусс.

Він додав, що дата церемонія прощання й похорону буде визначена в п'ятницю, 21 серпня. Організацією процесу займається особисто Петро Порошенко.

Варто відзначити, що зовсім недавно в сім'ї Порошенка сталося горе. П'ятий президент України втратив 16 червня 2020 року свого батька. В Олексія Порошенка стався інсульт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на 102 році життя помер видатний український науковець Борис Патон.