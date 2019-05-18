Сам разберется: сеть бурно отреагировала на советы Порошенко Зеленскому

Петр Порошенко надеется, что новый президент Украины Владимир Зеленский продолжит движение страны в Европейский союз, поскольку большинство украинцев поддерживают такое развитие.

Порошенко также дал несколько установок новому главе государства. Он посоветовал сохранить доверие и солидарность Европейского союза с Украиной. Порошенко призвал укрепить проукраинскую международную солидарность мира, международную коалицию в мире в поддержку Украины, которая противостоит агрессии РФ.

Порошенко также подчеркнул важность продолжения усиления санкционного давления на Россию.

Пользователи сети отреагировали на это.

Типа ты обязан продолжить "мое великое историческое дело";

Зеленский сам разберется куда идти;

Никто нас в ту Европу еще не берет. И президент сам разберется без шоколадных подсказок. Они ему потом дорого обойдутся.

Скриншот с Facebook

Украинцы будут настаивать, чтобы новый президент продолжал развитие Украины в европейском направлении!

Такое впечатление, что придет и проверит;

Скриншот с Facebook

Еще один Кашпировский. Установки на зоне будет делать.

Для начала, нужно хотя бы начать борьбу с коррупцией, а уж потом говорить о какой-то Европе.

Напомним, что Владимир Зеленский на 75-ю годовщину депортации крымских татар высказался о Крыме.

Ранее сообщалось, что Зеленский в день инаугурации пригласил украинцев в Мариинский парк.