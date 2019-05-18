Сам разберется: сеть бурно отреагировала на советы Порошенко Зеленскому

Петр Порошенко дал советы новому главе государства
Петр Порошенко надеется, что новый президент Украины Владимир Зеленский продолжит движение страны в Европейский союз, поскольку большинство украинцев поддерживают такое развитие.
Порошенко также дал несколько установок новому главе государства. Он посоветовал сохранить доверие и солидарность Европейского союза с Украиной. Порошенко призвал укрепить проукраинскую международную солидарность мира, международную коалицию в мире в поддержку Украины, которая противостоит агрессии РФ.
Порошенко также подчеркнул важность продолжения усиления санкционного давления на Россию.
Пользователи сети отреагировали на это.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что Владимир Зеленский на 75-ю годовщину депортации крымских татар высказался о Крыме.
Ранее сообщалось, что Зеленский в день инаугурации пригласил украинцев в Мариинский парк.