Сам розбереться: мережа бурхливо відреагувала на поради Порошенка Зеленському

Петро Порошенко сподівається, що новий президент України Володимир Зеленський продовжить рух країни в Європейський союз, оскільки більшість українців підтримують такий розвиток.

Порошенко також дав кілька установок новому главі держави. Він порадив зберегти довіру та солідарність Європейського союзу з Україною. Порошенко закликав зміцнити проукраїнську міжнародну солідарність світу, міжнародну коаліцію в світі в підтримку України, яка протистоїть агресії РФ.

Порошенко також підкреслив важливість продовження посилення санкційного тиску на Росію.

Користувачі мережі відреагували на це.

Типу ти зобов'язаний продовжити "моє велике історичне діло";

Зеленський сам розбереться куди йти;

Ніхто нас у ту Європу ще не бере. І президент сам розбереться без шоколадних підказок. Вони йому потім дорого обійдуться.

Скріншот з Facebook

Українці будуть наполягати, щоб новий президент продовжував розвиток України в європейському напрямку!

Таке враження, що прийде і перевірить;

Скріншот з Facebook

Ще один Кашпіровський. Установки на зоні буде робити.

Для початку потрібно хоча б почати боротьбу з корупцією, а вже потім говорити про якусь Європу.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на 75-ту річницю депортації кримських татар висловився про Крим.

Раніше повідомлялося, що Зеленський в день інавгурації запросив українців в Маріїнський парк.