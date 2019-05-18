Сам розбереться: мережа бурхливо відреагувала на поради Порошенка Зеленському

Петро Порошенко дав поради новому главі держави
Петро Порошенко сподівається, що новий президент України Володимир Зеленський продовжить рух країни в Європейський союз, оскільки більшість українців підтримують такий розвиток.
Порошенко також дав кілька установок новому главі держави. Він порадив зберегти довіру та солідарність Європейського союзу з Україною. Порошенко закликав зміцнити проукраїнську міжнародну солідарність світу, міжнародну коаліцію в світі в підтримку України, яка протистоїть агресії РФ.
Порошенко також підкреслив важливість продовження посилення санкційного тиску на Росію.
Користувачі мережі відреагували на це.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що Володимир Зеленський на 75-ту річницю депортації кримських татар висловився про Крим.
Раніше повідомлялося, що Зеленський в день інавгурації запросив українців в Маріїнський парк.