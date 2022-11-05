Порода "мажорка"? В Киеве обнаружили яйца по 280 гривен
В Украине в последнее время существенно взлетели цены на яйца, но недавно в Киеве обнаружили этот продукт по рекордной цене. За десяток просят 280 гривен.
Где можно купить такие яйца рассказали жители Киева в сети.
Где продаются дорогие яйца
Так, на прилавках столичного супермаркета украинцы обнаружили органические яйца производства Испании за 169 гривен за шесть штук. То есть десяток выходит 280 гривен.
На упаковке с яйцами написано, что это продукт породы минорка, он импортируется из Испании.
Отметим, что судя по всему, яйца продаются в столичном супермаркете GoodWine, в котором продаются органические импортные продукты.
В Киеве продают яйца по рекордной цене (фото: instagram.com/placekyiv)
В комментариях украинцы отреагировали на цену яиц.
- Неправильно породу курочки написали. Має бути "мажорка".
- Ще трішки почекаю і свої продавати буду.
- В Испании яйца около 2 евро стоят.
- Дивлячись на ці яйця напрошуються висновок, що українці з війною стали тільки багатшими.
- Є попит - є пропозиція.
- Після всього, що відбувається, вже нічому не дивуєшся.
Что будет с ценами на яйца дальше
Вскоре цены на яйца в Украине должны стабилизироваться. Так, Минагрополитики заключило меморандум с ассоциацией "Союз птицеводов Украины", он направлен на стабилизацию цен на куриные яйца и недопущение превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети.
Ранее аналитик рассказал, когда же цены на яйца в Украине начнут снижаться.
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