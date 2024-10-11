Порівняння камер Phone 16 Pro Max та Samsung Galaxy S24: який телефон знімає краще (фото)

Характеристики смартфонів

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max оснащений 48-мегапіксельною основною камерою з ширококутним об'єктивом, 48-мегапіксельною надширококутною камерою та 12-мегапіксельною телефотокамерою з 5-кратним оптичним зумом. Він також має 12-мегапіксельну фронтальну камеру. iPhone 16 Pro Max може знімати відео до 4K зі швидкістю 120 кадрів за секунду.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra, тим часом, оснащений 200-мегапіксельною ширококутною камерою, 12-мегапіксельною надширококутною камерою, 10-мегапіксельною камерою з 3-кратним оптичним зумом та 50-мегапіксельним телеоб'єктивом з 5-кратним. Він також має 12-мегапіксельну фронтальну камеру та може знімати відео до 8K.

Важливо відзначити, що більше мегапікселів не означає автоматично кращі фотографії, оскільки програмне забезпечення телефону також відіграє важливу роль. Найкращий спосіб отримати повну картину - протестувати камери у реальному світі.

Крім того, налаштування також є важливою дією за допомогою таких інструментів як нова функція Photographic Styles і тональна компресія на iPhone. Таким чином, ви можете підвищити насиченість чи контрастність так, як вам хочеться.

Новинкою в лінійці iPhone цього року є кнопка управління камерою, яка знаходиться на правій стороні телефону і дозволяє запускати камеру, робити знімки і проводити пальцем, щоб змінювати налаштування, такі як експозиція, діафрагма і зум.

Порівняння фотографій iPhone 16 Pro Max та Galaxy S24 Ultra

У денний час доби iPhone 16 Pro Max та Galaxy S24 Ultra відобразили чіткий каскад. Зображення S24 Ultra трохи яскравіше, особливо серед дерев та чагарників на задньому плані.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)

Ці знімки мурала показують трохи вищу загальну яскравість на фотографії iPhone 16 Pro Max і глибші відтінки кожного кольору на Galaxy S24 Ultra.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)

Портретна зйомка

Найкращий спосіб протестувати портретний режим - сфотографувати рослину, щоб подивитися, чи камера відобразить окреме листя кольорів і чи збереже їх у фокусі на передньому плані. У цьому порівнянні кожен телефон виконує порівняну роботу в цьому відношенні, але S24 Ultra освітлює загальне зображення та зменшує безліч різких тіней.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)

Застосовуючи режим "Портрет" до фотографій людей, ці знімки демонструють ту ж яскравість на фотографії S24 Ultra, а телефонна будка на задньому плані більш яскраво-червона, ніж на фотографії iPhone.

Але зображення iPhone 16 Pro Max має більше позитивних моментів: кольори темніші, але більш реалістичні, що надає зображенню насиченості, підкреслюючи чорний колір сорочки та синій колір джинсів. На обох фотографіях фон розмитий.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)

Використання зуму

У iPhone 16 Pro Max є 0,5x, 1x, 2x та 5x оптичний зум, а у Galaxy S24 Ultra - 0,6x, 1x, 3x, 5x та 10x оптичний зум.

10-кратний зум S24 Ultra справді вражає, оскільки він зберігає якість знімка та його різкість. 5-кратний зум iPhone 16 Pro Max також демонструє приголомшливу деталізацію та чіткість.

На цих знімках хмарочоса S24 Ultra знову освітлює загальний знімок, в той час як iPhone 16 Pro Max забезпечує різкість, яку найкраще можна побачити, дивлячись на більш певні вікна будівлі попереду.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)

Селфі-камера

У передній камері найбільша різниця в кольорі, тому що S24 Ultra трохи яскравіше висвітлює обличчя і чорну сорочку, тоді як iPhone 16 Pro Max передає більш глибокі кольори всюди.

Навіть стіна позаду набуває більш бежевого відтінку, на відміну від більш сірого і приглушеного відтінку на зображенні S24 Ultra. Обидві фотографії різкі та сфокусовані.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)

Нічна зйомка

Одна з областей, в якій iPhone значно покращився за ці роки, - це нічні знімки, і iPhone 16 Pro Max відмінно впорався з освітленням зображень при слабкому освітленні та зробив їх виразними.

Тим не менш, нічний знімок, зроблений на Galaxy S24 Ultra, може здатися краще, оскільки небо більш яскраво-синє, але яскраве освітлення однаково різке на обох фотографіях.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)