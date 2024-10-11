Сравнение камер Phone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S24: какой телефон снимает лучше (фото)

Характеристики смартфонов

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max оснащен 48-мегапиксельной основной камерой с широкоугольным объективом, 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 12-мегапиксельной телефотокамерой с 5-кратным оптическим зумом. Он также имеет 12-мегапиксельную фронтальную камеру. iPhone 16 Pro Max может снимать видео до 4K со скоростью 120 кадров в секунду.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra, тем временем, оснащен 200-мегапиксельной широкоугольной камерой, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, 10-мегапиксельной камерой с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом. Он также имеет 12-мегапиксельную фронтальную камеру и может снимать видео до 8K.

Важно отметить, что больше мегапикселей не означает автоматически лучшие фотографии, поскольку программное обеспечение телефона также играет важную роль. Лучший способ получить полную картину - протестировать камеры в реальном мире.

Кроме того, настройка также является важным действием с помощью таких инструментов, как новая функция Photographic Styles и тональная компрессия на iPhone. Таким образом, вы можете повысить насыщенность или контрастность так, как вам хочется.

Новшеством в линейке iPhone этого года является кнопка управления камерой, которая находится на правой стороне телефона и позволяет вам запускать камеру, делать снимки и проводить пальцем, чтобы изменять настройки, такие как экспозиция, диафрагма и зум.

Сравнение фотографий iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra

В дневное время суток iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra запечатлели четкий каскад. Изображение S24 Ultra немного ярче, особенно среди деревьев и кустарников на заднем плане.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)

Эти снимки мурала показывают немного более высокую общую яркость на фотографии iPhone 16 Pro Max и более глубокие оттенки каждого цвета на Galaxy S24 Ultra.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)

Портретная съемка

Лучший способ протестировать портретный режим - сфотографировать растение, чтобы посмотреть, запечатлеет ли камера отдельные листья цветов и сохранит ли их в фокусе на переднем плане. В этом сравнении каждый телефон выполняет сопоставимую работу в этом отношении, но S24 Ultra осветляет общее изображение и уменьшает множество резких теней.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)

Применяя режим "Портрет" к фотографиям людей, эти снимки демонстрируют ту же яркость на фотографии S24 Ultra, а телефонная будка на заднем плане более ярко-красная, чем на фотографии iPhone.

Но изображение iPhone 16 Pro Max имеюет больше положительных моментов: цвета темнее, но более реалистичны, что придает изображению насыщенность, подчеркивая черный цвет рубашки и синий цвет джинсов. На обеих фотографиях фон размыт.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)

Использование зума

У iPhone 16 Pro Max есть 0,5x, 1x, 2x и 5x оптический зум, а у Galaxy S24 Ultra - 0,6x, 1x, 3x, 5x и 10x оптический зум.

10-кратный зум S24 Ultra действительно впечатляет, поскольку он сохраняет качество снимка и его резкость. 5-кратный зум iPhone 16 Pro Max также демонстрирует потрясающую детализацию и четкость.

На этих снимках небоскреба, S24 Ultra снова осветляет общий снимок, в то время как iPhone 16 Pro Max обеспечивает резкость, которую лучше всего можно увидеть, глядя на более определенные окна здания впереди.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)

Селфи-камера

Во фронтальной камере самая большая разница в цвете, так как S24 Ultra немного ярче освещает лицо и черную рубашку, в то время как iPhone 16 Pro Max передает более глубокие цвета повсюду.

Даже стена позади приобретает более бежевый оттенок, в отличие от более серого и приглушенного оттенка на изображении S24 Ultra. Обе фотографии резкие и сфокусированные.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)

Ночная съемка

Одна из областей, в которой iPhone значительно улучшился за эти годы, - это ночные снимки, и iPhone 16 Pro Max отлично справился с осветлением изображений при слабом освещении и сделал их выразительными.

Тем не менее, ночной снимок, сделанный на Galaxy S24 Ultra, может показаться лучше, поскольку небо более ярко-синее, но красочное освещение одинаково резкое на обеих фотографиях.

iPhone 16 Pro Max (фото: CNET)

Galaxy S24 Ultra (фото: CNET)