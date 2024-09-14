Чи варто міняти iPhone 15 на iPhone 16? Детальне порівняння двох моделей від Apple

Щороку Apple радує нас новими моделями iPhone, і 2024 року не став винятком. З виходом iPhone 16 багато власників iPhone 15 запитують: чи варто оновлюватися на нову модель?

Про ключові відмінності двох поколінь iPhone, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Дизайн та дисплеї

iPhone 16 отримав кілька покращень дизайну та дисплея в порівнянні з iPhone 15. Перехід до вертикального розташування камер полегшує просторову відеозйомку і виглядає сучасніше.

Міцність також підвищується завдяки новому поколінню Ceramic Shield, яке вдвічі міцніше за попередню версію. Крім того, кнопка дії, що налаштовується, замінює традиційний перемикач Ring/Silent, а нова кнопка керування камерою спрощує фотозйомку.

У iPhone 15 діагональне розташування задніх камер, у той час як у iPhone 16 камери розташовуються вертикально. Мінімальна яскравість екрана у iPhone 15 становить приблизно 2-4 ніт, а в iPhone 16 - всього 1 ніт, що робить екран нового пристрою адаптованішим для темних умов.

Розміщення камер у iPhone 15 (фото: Apple)

Переднє скло у iPhone 15 виконане з використанням Ceramic Shield, а iPhone 16 пропонує його вдосконалену версію, яка вдвічі міцніша.

Крім того, iPhone 16 отримав покращену теплову конструкцію для кращого розсіювання тепла та простішу систему обслуговування акумулятора. Важливою зміною стала відсутність перемикача “Дзвінок/Беззвучно” в iPhone 16 - його замінює кнопка дії. Ще одне оновлення - ємнісна кнопка управління камерою із сапфіровим покриттям, яка відсутня у попередній моделі.

Що стосується кольорів, iPhone 15 доступний у зеленому, синьому, рожевому, чорному та жовтому варіантах, тоді як iPhone 16 представлений у бірюзовому, ультрамариновому, рожевому, чорному та білому кольорах.

Дизайн iPhone 16 (фото: Apple)

Штучний інтелект

iPhone 16 підтримує Apple Intelligence - суттєве оновлення, відсутнє в iPhone 15. Ця система штучного інтелекту покращує здатність iPhone розуміти та обробляти персональний контекст, пропонуючи такі функції, як Visual Intelligence, яка може розпізнавати об'єкти та сцени через камеру та надавати відповідну інформацію, наприклад, відомості про ресторан або продукт.

iPhone 16 оснащений новою функцією Apple Intelligence, яка включає безліч корисних інструментів, таких як пріоритетні повідомлення, резюмування тексту, громадські інструменти для письма, аудіотранскрипцію, створення Genmoji, персоналізовані пропозиції та багато іншого.

Крім того, пристрій оснащений візуальним інтелектом, який дозволяє користувачам витягувати контекстну інформацію про об'єкти або сцени перед камерою. Наприклад, це може бути інформація про ресторан, товари в магазині або дані про продукт.

Такі функції Apple Intelligence, як пріоритетні повідомлення, резюмування тексту та загальносистемні інструменти письма, можуть значно покращити досвід використання пристрою, роблячи iPhone 16 суттєвим оновленням порівняно з iPhone 15 у цій галузі.

Штучний інтелект буде розміщувати найважливіші повідомлення насамперед (фото: Apple)

Чіп, пам'ять та зв'язок

iPhone 16 отримав значні покращення порівняно з iPhone 15 у плані продуктивності та технологій. iPhone 15 оснащений чіпом A16 Bionic, створеним на основі покращеного 5-нм техпроцесу TSMC "N4P", тоді як iPhone 16 перейшов на новий чіп A18 з використанням 3-нм техпроцесу TSMC "N3E", що забезпечує більш високу продуктивність та енергоефективність.

Чіп A16 Bionic в iPhone 15 (ілюстративне фото: Medium)

Обидва пристрої мають 6-ядерні процесори, проте процесор iPhone 16 працює на 30 відсотків швидше, ніж у попередньої моделі. Нейронний двигун iPhone 16 також був оновлений: він став 16-ядерним, оптимізованим для генеративних моделей і працює в 2 рази швидше, ніж в iPhone 15. Графічний процесор в iPhone 16 з 5 ядрами став на 40 відсотків швидше і тепер підтримує апаратне трасування.

iPhone 16 отримав 8 ГБ оперативної пам'яті, що на 33 відсотки більше, ніж 6 ГБ в iPhone 15. У частині бездротових технологій iPhone 16 також лідирує, оскільки підтримує Wi-Fi 7 з технологією 2x2 MIMO, тоді як iPhone 15 використовує Wi -Fi 6.

Приріст продуктивності з чіпом A18 та покращеним графічним процесором особливо важливий для користувачів, які займаються іграми, редагуванням відео або іншими графічно складними завданнями.

Чіп A18 в iPhone (ілюстративне фото: iSpazio)

Апаратно-прискорене трасування променів принесе велику користь геймерам, зробивши "iPhone 16" здатним відображати більш реалістичне освітлення і тіні. Тим часом оновлення Neural Engine подвоює швидкість завдань машинного навчання, таких як Apple Intelligence.

Для звичайних користувачів перехід з 6 ГБ на 8 ГБ пам'яті забезпечує кращу багатозадачність та готовність до майбутнього, у той час як Wi-Fi 7 та мережні технології Thread покращать швидкість підключення та сумісність із пристроями розумного будинку.

iPhone 15 пропонує основну камеру на 48 Мп з діафрагмою f/1.6 та 12-мегапіксельну надширококутну камеру з діафрагмою f/2.4. Пристрій також підтримує різні стилі фотографій.

Камера

iPhone 15 пропонує основну камеру на 48 Мп з діафрагмою f/1.6 та 12-мегапіксельну надширококутну камеру з діафрагмою f/2.4. Пристрій також підтримує різні стилі фотографій.

iPhone 16 отримав значні покращення камери. Основна камера тепер оснащена 48-мегапіксельним сенсором Fusion з діафрагмою f/1.6, що обіцяє ще детальніші та яскравіші знімки.

Надширококутна камера також була покращена: роздільна здатність залишилася 12 Мп, але діафрагма збільшена до f/2.2, що дозволить робити більш якісні знімки при слабкому освітленні. Крім того, об'єктив камери Fusion отримав покриття антивідблиску, що має позитивно позначитися на якості знімків.

iPhone 16 підтримує макрозйомку та макровідеозйомку, включаючи сповільнену та покадрову зйомку. Також було додано нові фотографічні стилі. Однією з найцікавіших нових функцій став просторовий відеозапис з роздільною здатністю 1080p і частотою 30 кадрів за секунду.

Характеристики камери в iPhone 16 (скриншот)

iPhone 15 дозволяє записувати відео з роздільною здатністю 4K зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів за секунду, а також відео у форматі Full HD (1080p) зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів за секунду. Він підтримує кінематографічний режим у роздільній здатності 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів в секунду та функцію QuickTake для швидкого перемикання на відеозйомку.

iPhone 16 пропонує розширені можливості відеозапису. Він підтримує запис відео у роздільній здатності 4K у форматі Dolby Vision зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів за секунду, а також запис відео у форматі Full HD (1080p) у форматі Dolby Vision зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів за секунду.

Крім того, iPhone 16 підтримує кінематографічний режим у роздільній здатності 4K Dolby Vision зі швидкістю 30 кадрів в секунду та функцію QuickTake у форматі Dolby Vision HDR. Однією з нових фішок iPhone 16 є можливість просторового відеозапису з роздільною здатністю 1080p і частотою 30 кадрів на секунду.

Кнопка керування камерою на Apple iPhone 16 (фото: Apple)

Аудіозапис

iPhone 16 пропонує кілька покращень в аудіозаписі в порівнянні з iPhone 15. У той час як iPhone 15 пропонує стереозапис, iPhone 16 представляє запис просторового звуку, що забезпечує більш захоплюючий звуковий досвід, особливо при відтворенні на гарнітурі Apple Vision Pro.

Додаткові функції, такі як придушення шуму вітру та нова функція Audio Mix, ще більше покращують якість та гнучкість записаного звуку, роблячи iPhone 16 більш відповідним пристроєм для захоплення високоякісного звуку.

Термін служби батареї та заряджання

iPhone 16‌ забезпечує помітне покращення часу автономної роботи та ефективності зарядки в порівнянні з iPhone 15‌. Завдяки 22 годинам автономної роботи iPhone 16 і 27 годин iPhone 16 Plus нові моделі пропонують скромне поліпшення.

Крім того, бездротова зарядка MagSafe тепер значно швидше, підтримуючи до 25 Вт з адаптером на 30 Вт, що на 66,67 відсотка більше, ніж межа в 15 Вт iPhone 15‌.

Дата випуску

iPhone 16 та iPhone 16 Plus будуть доступні для попереднього замовлення з п'ятниці, 13 вересня 2024 року, а офіційний запуск та поява в магазинах розпочнуться у п'ятницю, 20 вересня 2024 року.

Чи варто оновлюватись?

iPhone 16 та iPhone 16 Plus, хоч і приносять деякі помітні покращення, пропонують те, що може здатися поступовим оновленням порівняно з iPhone 15 та iPhone 15 Plus для більшості користувачів.

Найбільш значні покращення пов'язані з Apple Intelligence та введенням кнопки дії та управління камерою, які надають нові способи взаємодії з пристроєм.

Apple Intelligence, мабуть, найважливіша нова функція, оскільки вона розширює можливості iPhone по розумінню контексту користувача та допомагає у повсякденних завданнях, таких як розміщення пріоритетів повідомлень, узагальнення текстів та вилучення інформації в реальному часі за допомогою Visual Intelligence.

Для користувачів, які значною мірою покладаються на свій телефон для продуктивності та спілкування, ця функціональність на основі штучного інтелекту є важливим доповненням.

Кнопка дії і кнопка керування камерою - це довгоочікувані апаратні зміни, що пропонують швидкий доступ до ключових функцій, що налаштовується, і покращений контроль над фотографією і відеозйомкою.

Однак за межами цих функцій оновлення здаються більш консервативними. Приріст продуктивності з чіпом A18, новим Neural Engine та архітектурою графічного процесора забезпечує поступові покращення швидкості та ефективності, які підуть на користь високопродуктивним завданням, таким як ігри, але можуть бути не відразу помітними для звичайних користувачів.

Оновлення камери, включаючи покращену надширококутну продуктивність при слабкому освітленні та макрозйомку, є цінними для любителів фотографії, але вони не кардинально змінюють загальне враження від камери для звичайних користувачів.

Аналогічно, поліпшення в терміні служби батареї та швидкості зарядки корисні, але відносно незначні, забезпечуючи скромне підвищення порівняно з лінійкою iPhone 15.

Для користувачів iPhone 15 оновлення може здатися несуттєвим, якщо ви не хочете повною мірою скористатися Apple Intelligence або новими кнопками. Якщо ваш телефон обертається навколо базових завдань, iPhone 15 залишається відмінним пристроєм, і оновлення може не знадобитися.

Однак, якщо ви з тих, хто цікавиться ШІ або більш інтуїтивним керуванням камерою, iPhone 16 пропонує достатньо виправдати перехід. Загалом iPhone 16 - це крок вперед, але оновлення відносно скромні.