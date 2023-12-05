Поринь у магію свята. Топ 10 різдвяних роликів для новорічного настрою

Різдво, Новий рік - це не лише святковий період. Це період магії, щастя, доброти, щирості, гарних справ, благородних вчинків і дива.

РБК-Україна (проект Styler) хоче показати вам на прикладі різдвяних роликів з власної підбірки, наскільки важливими є людські якості, небайдужість та душа, яка дарує дива у святкові дні.

Найкращі різдвяні ролики для новорічного настрою

Перший ролик занурює нас в історію самотнього чоловіка, який монотонно проживає своє життя, але щиро хоче зробити життя колег, яких він майже не бачить, оскільки працює нічним сторожем, кращим.

Тут можна побачити історію добрих сердець, які роблять дива у новорічний період.

Другий ролик розповідає історію самотності та дитячих спогадів, які людина може носити з собою до глибокої старості і сумувати настільки сильно за тим часом що його нічого не тішить у теперішньому часі, проте завжди гарно, коли поруч є ті, кому не байдуже на твої почуття.

Якщо ви все ще думаєте, що сніговик не може ожити та стати вашим найкращим другом протягом життя - дивіться цю маленьку казку.

Як часто ми хочемо подорослішати якомога швидше і забуваємо про найголовніше - час з рідними та сімейні святкові традиції.

Дива існують для тих, хто вірить в них, це навіть може бути життя на іншій планеті. Цей ролик показує, що немає жодних меж для тих, хто живе серцем.

Подарувати щастя іншим, таким же самотнім, як і ви реально, об'єднатися в команду і разом відчути магію свята, навіть тоді, коли життя немов закінчилось - це те, про що говорить сюжет цього ролика.

А ви коли небудь уявляли собі, як насправді живе Санта? Якщо ні, то пориньте в його казковий світ великої роботи перед Різдвом.

Диво живе у кожному з нас і кожен може його випромінювати та дарувати іншим - саме це показує нам даний ролик, який вчить бути собою і помічати гарне в собі та навколо не лише у Різдво.

Самотність у великій родині, як це знайомо більшості людей, коли діти виростають і мають свої родини, компанії друзів та бажання. А тобі доводиться йти на крайнощі, аби тільки у Різдво зібрати всіх разом.